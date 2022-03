Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Za nami 75. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej, która odbyła się w niedzielę 13 marca w londyńskim Royal Albert Hall. Gwiazdy stawiły się bardzo licznie, mimo że w tym samym dniu w angielskiej stolicy odbywała się także gala Critics Choice Awards. Lady Gaga tego wieczoru nie próżnowała i udało jej się zaliczyć obie imprezy. Gospodynią tegorocznej gali BAFTA była Rebel Wilson, która nie tylko wykorzystała tę okazję, aby nawiązać do wydarzeń w Ukrainie i powiedzieć, co sądzi, na temat Putina, ale też rzucić ze sceny kilkoma żartami. Jeden z nich raczej nie rozbawił księcia Harry'ego i Meghan Markle.

BAFTA 2022. Salma Hayek zadała szyku w welurowej kreacji

BAFTA 2022. Rebel Wilson zażartowała z księcia Harry'ego i Meghan Markle

Dowcip z wnuka królowej Elżbiety II i jego żony z pewnością trafił do sporej liczby widzów. Rebel Wilson zostawiła go bowiem na ważny moment, gdy zapowiadała nagrodę dla najlepszego filmu brytyjskiego.

Od dramatu, przez horror po fantastykę. Wywiad Harry'ego i Meghan u Oprah miał wszystko. Niestety, nie został nominowany w tej kategorii - rzuciła prowadząca ze sceny.

Chociaż z widowni można było usłyszeć wybuch śmiechu, żart chyba nie do końca spodobał się Emmie Watson, którą akurat pokazała kamera. Aktorka "Harry'ego Pottera" sprawiała wrażenie odrobinę zażenowanej. Rebel Wilson nawiązała oczywiście do głośnego wywiadu księcia Harry'ego i Meghan Markle u Oprah Winfrey, którego udzielili w marcu 2021 roku, wyjaśniając kulisy rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. Niestety, podczas tegorocznego rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej wśród gości zabrakło księżnej Kate i księcia Williama, dlatego widzom nie było dane przekonać się, jak zareagowaliby na żart z poczynań Harry'ego.

Zwycięzcą w kategorii najlepszy film brytyjski został natomiast film "Belfast", nagrodzony jeszcze w trzech innych kategoriach.

