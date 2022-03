Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Wydawało się, że przez długi czas nic nie będzie w stanie wywołać takiego poruszenia jak szczegóły rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, które wyszły na jaw tuż po urodzeniu dziecka pary. A jednak. Na początku marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali, że nie są już razem. Para, uważana za jedno z najbardziej udanych małżeństw polskiego show-biznesu podjęła decyzję o rozstaniu po 17 latach związku. Cichopek i Hakiela opublikowali na Instagramie oświadczenie, wyłączając możliwość komentowania wpisów. Agnieszka Mrozińska nie do końca chyba zrozumiała zamysł, bo, podobnie jak dziesiątki internautów pospieszyła do sekcji komentarzy pod wcześniejszym postem na profilu aktorki.

Agnieszka Mrozińska krytykowana za komentarz na Instagramie Kasi Cichopek

W identycznych oświadczeniach, które zamieścili aktorka i tancerz, możemy przeczytać m.in., że decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie i nie zamierzają jej komentować. Poprosili również o uszanowanie prywatności ze względu na dzieci. Zablokowanie możliwości komentowania wyłącznie pod jednym postem nie zdało się na zbyt wiele, bo zszokowani fani małżeństwa opinię na temat rozstania wyrazili pod poprzednimi zdjęciami. Byli partnerzy mogą liczyć też na słowa otuchy, chociaż apelując o prywatność, raczej o nie nie prosili. Koleżankę na Instagramie niespodziewanie wsparła również Agnieszka Mrozińska, która także zdecydowała się zostawić komentarz.

Nie mogłam skomentować pod najnowszym postem, więc tutaj, Kasiu, ściskam cię mocno - napisała.

Reakcja aktorki mocno zirytowała internautów. W odpowiedzi zarzucają Mrozińskiej chęć zdobycia atencji, zwracając uwagę, że jeśli faktycznie chciała wesprzeć Cichopek, to mogła do niej zadzwonić, a komentarze nie zostały wyłączone bez powodu.

Zapewne po to są wyłączone komentarze, aby ich nie dodawać, więc po co spamować pod innymi zdjęciami?

A teraz zamiast telefonu do koleżanki, to się wysyła wyrazy wsparcia na Instagramie. Co za czasy nastały?!

Potrzebujesz atencji? Żenada w c**j! - czytamy.

Myślicie, że pouczona Agnieszka Mrozińska złapała za telefon?

Kiedyś nie wiedziały, co to klasa i styl. Dzięki Bogu czas je zmienił

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się dzięki udziałowi w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2005 roku, a trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Adama i córki Heleny.

