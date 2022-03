Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Nazwisko Antoniego Królikowskiego od kilku tygodni nie schodzi z nagłówków. Rozstanie aktora z Joanną Opozdą było szeroko komentowane. Para oficjalnie niczego nie potwierdziła, jednak wszystko wskazuje na to, że ich związek się rozpadł. Świeżo upieczony tata wydaje się niezbyt przejmować medialną nagonką. Aktor jest nadal aktywny na Instagramie. Ostatnio zamieścił post promujący nowy film ze swoim udziałem. Komentarz fanki podbił serca internautów.

Internautka ma "radę" dla Antka Królikowskiego. Pomóc mogą Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Antoni Królikowski jest w trakcie zdjęć do kontynuacji komedii romantycznej "Porady na zdrady". Aktor postanowił zacząć promować produkcję na Instagramie. Na swoim profilu opublikował kadr z filmu, na którym widzimy go z Tomaszem Karolakiem oraz dinozaurem.

"Polski Jurassic Park"?! A może "Noc w muzeum"?! Zaskoczę was, będzie to komedia! - podpisał fotografię aktor.

Fani nie wydawali się jednak zainteresowani podukcją. W komentarzach pojawiły się aluzje do życia prywatnego Antoniego Królikowskiego. Jedna z fanek miała dla aktora "radę".

Ciesz się chłopie, że Cichopki się rozwodzą, może wszyscy o tobie zapomną - napisała internautka.

Komentarz zdobył ponad 500 polubień. Rozbawieni fani uznali jednak, że nic nie jest w stanie "przyćmić" zachowania Antoniego Królikowskiego.

