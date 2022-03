Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Czartoryska-Niemczycka już niedługo powita na świecie swoje czwarte dziecko. Gwiazda jest z tego powodu niezmiernie szczęśliwa, jednak jednocześnie nie potrafi przestać myśleć o tym, co dzieje się na świecie. Aktorka udostępniła zdjęcie, na którym pokazuje ciążowy brzuch. Do postu dołączyła poruszający wpis na temat mieszanych uczuć, które jej teraz towarzyszą.

Anna Czartoryska-Niemczycka pokazuje ciążowy brzuch

Codziennie docierają do nas przerażające informacje z Ukrainy. Wiele osób obawia się, że konflikt się rozprzestrzeni i dotrze również do Polski. Na co dzień staramy się o tym nie myśleć, ale gdy zastanawiamy się, jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci, ponure rozważania wracają. W poniedziałek Anna Czartoryska- Niemczycka pokazała zdjęcie, na którym wyraźnie widać zaokrąglony, ciążowy brzuch. Gwiazda w opisie fotografii wyznaje, że nigdy nie przypuszczała, że jej dziecko przyjdzie na świat w tak niestabilnych czasach.

Nigdy nie przypuszczałam, że końcówka ciąży - pełna wyzwań, ale także radosnego wyczekiwania przypadnie na tak trudny czas. Staram się zachowywać równowagę - pomagać jak mogę, śledzić najważniejsze wydarzenia, a przy tym dbać o swoje zdrowie, cieszyć się wiosną za oknem, spacerem z psem, ciepłym uściskiem moich dzieci. Podziwiam dobro i współczucie, którego codziennie tyle okazujemy naszym sąsiadom. I codziennie czekam na cud.

Pod postem pojawiała się masa komentarzy. Internauci próbują wspierać gwiazdę. Dodają jej otuchy przekonaniem, że wszystko będzie dobrze.

Pani Aniu wszyscy czekamy na ten cud. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia życzę i szczęśliwego rozwiązania.

Będzie dobrze, musi być.

Mam dokładnie tak samo. Za miesiąc rozwiązanie, a za rogiem wojna. Pokładam nadzieję w Bogu i wierzę, że będzie dobrze.

Anna Czasrtoryska-Niemczycka od 2013 roku jest żoną Michała Niemczyckiego. Para wspólnie wychowuje troje dzieci: Ksawerego, Janinę oraz Antoniego. Na początku listopada 38-latka poinformowała, że po raz czwarty zaszła w ciążę.

