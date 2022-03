Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Wyścig po Oscary powoli zbliża się do końca, a za nami kolejna już gala przyznania nagród filmowych i telewizyjnych. 13 marca jednocześnie w Los Angeles i Londynie wręczone zostały Critics Choice Awards. Za najlepszy uznano nominowany również do Oscara film "Psie pazury", który zgarnął statuetki w sumie jeszcze w trzech kategoriach. Tego samego dnia produkcja została wyróżniona także podczas BAFTA, otrzymując statuetkę dla najlepszego filmu. Lady Gaga, nominowana do obydwu nagród za rolę w "Domu Gucci", nie została wyróżniona, ale i tak zrobiła wrażenie, stawiając się na obydwu galach. Podczas Critics Choice Awards zachwyciła złoto-czarną suknią - a jakże - Gucci. Największą gwiazdą czerwonego dywanu była jednak Kristen Stewart nominowana za rolę księżnej Diany w filmie "Spencer". W niezwykle eleganckiej, klasycznej kreacji wyglądała zjawiskowo. Kto jeszcze wyróżnił się podczas Critics Choice Awards?

BAFTA 2022. Salma Hayek zadała szyku w welurowej kreacji

Lady Gaga

Artystka zjawiła się na czerwonym dywanie w przyciągającej uwagę sukni Gucci z bardzo odważnym dekoltem i gorsetem, który składał się z czarnych aksamitnych miseczek. Złoty dół z długim trenem zdobiły kryształowe hafty, a całości dopełniły długie koronkowe rękawy.

Kristen Stewart

Aktorka postawiła na klasykę. Na Critics Choice Awards wybrała szytą na miarę, lśniącą suknię Dolce & Gabbana. Z pozoru prosta kreacja na cienkich ramiączkach, w połączeniu z rozpuszczonymi, zaczesanymi na bok włosami, przywodzi na myśl modę z lat 90. i niewymuszoną klasę, która charakteryzowała księżną Dianę. Z pozoru prosty, ale idealnie układający się strój i mała ilość biżuterii idealnie podkreślały urodę Stewart.

Elle Fanning

To kolejna gwiazda, która postawiła na odcienie złota. Elle Fanning założyła długą, rozkloszowaną suknię bez ramiączek, dekorowaną cekinami. Kreacja była inspirowana strojem aktorki, który miała na sobie w serialu "Wielka"", gdzie wciela się w cesarzową Katarzynę II.

Ho-yeon Jung

Gwiazda "Squid Game" nie wyłamała się z królującego trendu. Kreacja Ho-yeon Jung była w nieco bardziej stonowanym odcieniu złota, za to wyróżniała się krojem. Wyszywana kryształami suknia Louis Vuitton miała niespotykany detal, rozszerzający się na wysokości bioder. Aktorka dopełniła kreację prostymi, eleganckimi sandałkami.

Selena Gomez

Selena Gomez na ten wieczór wybrała czerwień. Suknia gwiazdy od Louis Vuitton była mocno dopasowana w talii, a wycięcie na plecach zakrywała sięgająca ziemi peleryna, spięta nad dekoltem elegancką klamrą.

