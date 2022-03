Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

REKLAMA

Kiedy Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak zaczęli się ze sobą spotykać, niewiele osób wierzyło, że tym razem związek aktora potrwa dłużej. Para, która oficjalnie jest ze sobą od sześciu lat, wzięła ślub i doczekała się córki Konstancji. Tydzień temu dziewczynka skończyła trzy lata, w związku z czym na Instagramie znalazły się zdjęcia z uroczystości opublikowane przez szczęśliwych rodziców.

Zobacz wideo Mikołaj Krawczyk pokazał filmik ze swojego wesela

Córka Mikołaja Krawczyka i Sylwii Juszczak skończyła trzy lata

Zanim Mikołaj Krawczyk związał się z obecną partnerką, przez siedem lat był w relacji z Anetą Zając poznaną na planie serialu "Pierwsza Miłość". Owocem ich miłości jest dwójka synów, Michał i Robert. Niestety uczucie między aktorami wypaliło się, rozstanie zaś przebiegło w atmosferze skandalu, gdy wyszło na jaw, że Krawczyk nawiązał romans ze wspólną koleżanką z planu, Agnieszką Włodarczyk.

Krawczyk świętował 10. urodziny synów. Pokazał ich twarze. Mają zupełnie inne fryzury!

Po czterech latach wspólnych wywiadów, wizyt na ściankach i zapewnianiu o sile ich miłości para rozstała się, a niedługo potem pojawiły się plotki, że serce aktora znów zabiło mocniej. Jak się okazało, z Sylwią Juszczak znali się już wówczas jeszcze z czasów studenckich, jednak dopiero po latach los postanowił ich ze sobą połączyć na nowo.

Obecnie para, która doczekała się wspólnego dziecka zdaje się prowadzić spokojne i szczęśliwe życie. Tydzień temu mała Konstancja skończyła trzy lata, czym rodzice podzielili się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na profilu Mikołaja Krawczyka znaleźć można fotorelację wraz z podpisem:

Dzieeeń dooobry! No i stało się! Imperatorka z Trójką z przodu????

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Po krótkich blond włosach nie ma śladu

Z kolei Sylwia Juszczak zamieściła te same zdjęcia, opatrzone podpisem:

Witajcie Kochani. Nasza Ukochana Córeczka skończyła trzy latka. Nasze Cacuszko nasze Szczęście nasze wszystko? Jesteśmy szczęściarzami. Jesteśmy wdzięczni za nasz Skarb.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc