Miłość Katie Holmes i Toma Cruise'a narodziła się na oczach świata w 2005 roku. Wówczas aktor gościł w programie Oprah Winfrey, w którym dosłownie wykrzyczał, co czuje do ukochanej. Cruise był wtedy spełnieniem marzeń młodej aktorki. Bez zawahania dołączyła dla niego do sekty scjentologów, która następnie uznała ją za idealną kandydatkę na żonę. Holmes nie wiedziała wówczas, jak tragicznie ta decyzja odbije się na jej życiu.

Katie Holmes uciekła od Toma Cruise'a

Tom Cruise oświadczył się ukochanej w Paryżu, a następnie para przywitała na świecie córkę Suri. Nie zabrakło bajecznego ślubu we włoskim Bracciano. Z pozoru idealne życie przerodziło się w piekło, kiedy kontrolę nad nim przejęła sekta scjentologów. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że gdy Holmes była w ciąży, aktor kupił własny aparat do wykonywania USG, ponieważ nie ufał lekarzom. W ich domu zamieszkała też inna para scjentologów, która miała doglądać ich córki.

Sekta sprawiła, że Katie Holmes zaczęła chudnąć i usunęła się w cień. Cruise odizolował ją od rodziny, przyjaciół i Hollywood. Dziennikarze twierdzili wówczas, aktorka "Jeziora marzeń" przeszła pranie mózgu.

To nie tak, że musisz tylko podobać się swojemu mężowi - musisz podporządkować się całej scjentologii - usłyszała ponoć Holmes.

W końcu czara goryczy się przelała. Pewnej nocy aktorka zabrała córkę i opuściła rodzinny dom. Według zachodnich mediów nie była to spontaniczna decyzja, a misternie przygotowany plan. Holmes bez wiedzy męża kontaktowała się z bliskimi, wynajęła mieszkanie oraz ochroniarzy. Następnie złożyła pozew o rozwód i zakończyła piekło, w którym trwała od lat, jednak nie odzyskała całkowitej wolności. Cruise wynegocjował podczas rozwodu, że przez kolejne pięć lat nie mogła związać się z innym mężczyzną.

Katie Holmes i Suri Cruise - jak potoczyły się ich losy?

O Katie Holmes zrobiło się znowu głośno, gdy zaczęła spotykać się z Jamie Foxxem. Aktorzy byli parą przez blisko sześć lat, a ich związek zakończył się w 2019 roku. Obecnie Holmes jest w szczęśliwa z restauratorem Emilio Vitolo. Suri Cruise ma już 16 lat i mieszka z matką w Nowym Jorku. Z Tomem Cruisem nie ma żadnych kontaktów, aktor płaci natomiast na córkę alimenty w wysokości 400 tys. dolarów rocznie.

Suri jest naturalnie bardzo ciekawa swojego ojca i błaga Katie, aby pozwoliła jej się z nim spotkać. Jest to tak sprzeczne z każdym instynktem Katie, że wzbrania się, by powiedzieć tak. W rzeczywistości Suri jest wystarczająco dorosła, by podejmować własne decyzje - mówił niegdyś informator "New Idea".

Tom Cruise jest związany z Hayley Atwell, którą poznał podczas kręcenia siódmej części filmu "Mission Impossible".

