Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek chwali się talentem córki. Przez przypadek pokazała jej twarz

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zszokowało wszystkich. Para spędziła ze sobą 17 lat, w tym 14 w małżeństwie. Aktorka i tancerz mają razem dwójkę dzieci. Wydawało się, że to jeden z najtrwalszych związków w polskim show-biznesie. Doniesienia o rozwodzie pary były szokiem także dla kolegów i koleżanek z branży. Rozpad małżeństwa skomentowali m.in Ilona Łepkowska i Emilian Kamiński. Aktorka i tancerz zablokowali możliwość dodawania komentarzy pod oświadczeniem o rozstaniu. Fani Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wypowiadają się jednak pod innymi postami.

BAFTA 2022. Salma Hayek zadała szyku w welurowej kreacji

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Fani czują się oszukani. "Wielka miłość na insta a miesiąc później rozstanie."

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za małżeństwo idealne. Ich rozstanie było dla fanów szokiem. Internauci wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec ich miłości. Pod wspólnymi zdjęciami pary pojawia się mnóstwo komentarzy wyrażających smutek i zaskoczenie. Niektórzy zarzucają aktorce i tancerzowi fałsz.

Wielka miłość na Insta, a miesiąc później rozstanie.

Bardzo smutna wiadomość, byliście państwo dla mnie wzorem nielicznych już par w tym całym show-biznesie. Tymi, którzy nigdy się nie rozstaną... Dużo siły, powodzenia w życiu osobistym i prywatnym dla obojga z was.

Nie wygłupiajcie się z tym rozwodem, bo byliście dla mnie super parą - komentowali internauci.

Wysokość majątku Cichopek i Hakiela robi wrażenie. Będą o niego walczyć?

Was też zaskoczyło rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc