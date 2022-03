Katarzyna Cichopek przerywa milczenie! Miała dla fanów wiadomość

Bądź na bieżąco. Więcej o rozwodach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W piątek Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili, że postanowili zakończyć trwające 14 lat małżeństwo. Aktorka zniknęła na kilka dni z mediów społecznościowych. W nowym tygodniu uśmiechnięta wita się z powrotem z fanami. Zabrała ich na plan serialu.

Katarzyna Cichopek pokazała się po raz pierwszy od informacji o rozwodzie

Para wydała oświadczenie, w którym poprosili o uszanowanie ich decyzji, ze względu na dzieci. Pod postem nie można było także dodawać komentarzy. W poniedziałek 14 marca po kilkudniowej przerwie aktorka odezwała się do fanów na InstaStories.

Dzień dobry kochani, wracam do was, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dzisiaj zabieram was na plan serialu "M jak miłość".

Gwiazda z uśmiechem na twarzy powitała nowy tydzień i rzuciła się w wir pracy. Na planie towarzyszyła jej Anna Mucha. Trudno dopatrywać się smutku po zakończonym 17-letnim związku.

Marcin Hakiel po opublikowaniu oświadczenia ani na chwile nie przestał relacjonować swojego życia z fanami. Już w sobotę pochwalił się nową fryzurą i czasem spędzonym z synem, a w niedziele zabrał córkę na konną przejażdżkę po lesie. Jak widać, każdy inaczej przechodzi rozstanie.

Katarzyna Cichopek nie chciała wychodzić za mąż? "To on nalegał na ślub"

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc