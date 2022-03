Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

W drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", emitowanej w 2017 roku, eksperci sparowali Agnieszkę z Marcinem Wichrowskim. Wydawało się, że pasują do siebie idealnie - obydwoje bardzo poukładani, prowadzący własne firmy, wiedzieli dokładnie, czego chcą od życia. W programie starali się chronić prywatność do tego stopnia, że zdarzało im się nawet uciekać przed kamerami. Para włożyła dużo pracy, aby się do siebie zbliżyć, a w dniu decyzji postanowili zostać w małżeństwie. Mimo to niedługo później podjęli decyzję o rozstaniu, a dziś nie mają już ze sobą kontaktu. Agnieszka nie zdecydowała się przekuć popularności w pracę influencerki, z czego korzysta obecnie wielu uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", za to rozwijała własny biznes.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co dziś słychać u Agnieszki z drugiej edycji?

W programie Agnieszka Antosik przedstawiła się jako właścicielka szkoły językowej. Dziś organizuje też wyjazdy wakacyjne, kursy pomagające rozwijać dziecięce pasję, a także warsztaty dla dorosłych. Oprócz tego jest mentorką wspierającą kobiety marzące o założeniu własnego przedsiębiorstwa. Prywatnie uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" maluje, kocha podróże, a zdjęciami z wyjazdów chętnie dzieli się na Instagramie. Jak przyznała w jednym z wpisów, poradami służyła jej nawet sama Martyna Wojciechowska.

Chociaż małżeństwo zawarte w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" bardzo szybko się rozpadło, z Instagrama Agnieszki możemy dowiedzieć się również, że niedługo po zakończeniu emisji programu z jej udziałem w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. W 2020 roku obchodziła drugą rocznicę związku z obecnym partnerem. Jak wyznała, bardzo zbliżyły ich wspólne zainteresowania, a mężczyzna chętnie towarzyszy jej w podróżach.

Największe wrażenie robi chyba jednak metamorfoza wyglądu Agnieszki. W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" miała bardzo krótką, elegancką fryzurę, po której nie ma już śladu. Przez ostatnie pięć lat zapuściła włosy, które sięgają jej już niemal do pasa. Na najnowszych zdjęciach niemal trudno ją rozpoznać!

Marcin Wichrowski, były mąż Agnieszki, często udziela się pod w komentarzach postami pozostałych osób z programu, a także pojawia się na wspólnych zdjęciach. Z Instagrama uczestniczki nie wynika z kolei, aby utrzymywała z kimkolwiek kontakt. Wszystko wskazuje na to, że odcięła się już od udziału w matrymonialnym show.

