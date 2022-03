Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd zza oceanu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Konflikt na linii West-Davidson trwa już pół roku. Z początku były to głównie ataki rapera pod adresem partnera Kim Kardashian. Kanye West oczerniał komika na Instagramie, publikując jego zdjęcia, kolaże czy SMS-y. Tym razem Davidson postanowił odpowiedzieć.

Wyciekły SMS-y Pete'a Davidsona i Kanye Westa

Dave Sirus, komik z SNL, udostępnił SMS-y, jakie wysłał byłemu mężowi aktualnej partnerki. Nowy partner Kardashianki w wiadomości do rapera prosił go o zaprzestanie medialnej nagonki na niego i byłą żonę.

Czy możesz się na chwilę uspokoić... Jest 8:00 rano i ta cała sytuacja nie musi tak wyglądać. Kim naprawdę jest najlepszą matką, jaką w życiu poznałem. To, co robi dla swoich dzieci, jest niesamowite i masz ogromne szczęście, że jest matką twoich dzieci. Zdecydowałem, że nie pozwolę ci już dłużej traktować nas w ten sposób i skończyłem z byciem cicho - pisze Pete.

Kanye spytał komika, gdzie jest. Ten jako odpowiedź wysłał mu zdjęcie z łóżka bez koszulki.

W łóżku z twoją żoną - dodał komik.

Ta odpowiedź rozwścieczyła Westa. Postanowił uderzyć w czuły punkt komika i napisał, że cieszy się, że "wyszedł ze szpitala i z odwyku". 28-letni partner Kim odpowiedział:

I vice versa. To niesamowite, co te miejsca mogą zdziałać, gdy potrzebuje się pomocy. Powinieneś spróbować. Będę w Los Angeles przez cały dzień, jakbyś chciał pogadać. Nie wystraszysz mnie. Twoje działania są tchórzliwe i żenujące. To takie smutne, patrzeć, jak z każdym dniem coraz bardziej niszczysz swoje dziedzictwo.

W odpowiedzi Kanye zaprosił go na niedzielną mszę. W kolejnych wiadomościach Pete próbował wyciągnąć pomocną dłoń i starał się dojść do porozumienia z byłym mężem swojej dziewczyny. Kanye West nie odpowiedział.

Powstrzymałem SNL przed mówieniem o tobie lub wyśmiewaniem się z ciebie, co chcieli zrobić od miesięcy. Powstrzymałem komików od robienia o tobie kawałków, bo nie chcę, żeby ojciec moich dziewczyn źle na tym wyszedł - napisał Pete.

Pete na koniec dodał:

Pozwól sobie pomóc. Sam zmagam się z problemami psychicznymi. To nie jest łatwa droga, ale nie musisz czuć się tak, jak się czujesz teraz. To żaden wstyd otrzymać od kogoś pomoc. Będziesz szczęśliwy i spokojny. Mógłbyś na mnie polegać nawet mimo to, że traktowałeś mnie jak g*wno, bo chcę, żeby między nami się ułożyło. Ale jak będziesz dalej naciskać na mój odcisk, jak przez ostatnie pół roku, przestanę być taki miły.

13 marca na Instagramie Kanye West odniósł się do tej wymiany wiadomości.

W tym momencie to posuwa się za daleko. Boże, proszę. Chłopak pisze do mnie SMS-y, antagonizuje mnie, chwali się, że jest w łóżku z moją żoną. Pomyślałem sobie: Kto pilnuje moich dzieci, jeśli on pisze do mnie SMS-y i chwali się, że jest w łóżku z moją żoną? - mówi na wideo raper.

Całą rozmowę znajdziecie w naszej galerii.

