Emma Watson zadrwiła z J.K. Rowling przed kamerami. Co za klasa!

Oczy wszystkich fanów były zwrócone w stronę Emmy Watson, która pojawiła się podczas rozdania nagród BAFTA 2022. 31-letnia aktorka w niedzielę w Royal Albert Hall wręczyła nagrodę dla najlepszego filmu brytyjskiego. Skorzystała z okazji i publicznie ośmieszyła J.K. Rowling, przy okazji okazując wsparcie dla osób transpłciowych. Watson nie mogła przejść obojętnie obok kontrowersyjnego posta pisarki z okazji Dnia Kobiet, w którym J.K. Rowling skrytykowała brytyjską polityk za to, że ta odmówiła podania jednej definicji słowa "kobieta". Jak sama napisała, "pod rządami Partii Pracy będziemy obchodzić Dzień Tych, Których Nie Można Nazywać". Emma Watson ze sceny uderzyła w pisarkę, a fani natychmiast zareagowali na jej apel.

Emma Watson zadrwiła z J.K. Rowling. Okazała wsparcie dla osób transpłciowych

Emma Watson uchodzi za jedną z najlepszych aktorek w Hollywood. Udowodniła, że ma prawdziwy talent wcielając się w rolę Hermiony Grainger, w filmowych adaptacjach książek J.K. Rowling. Mimo że ta kreacja otworzyła jej drzwi do kariery, aktorka nie ma najlepszych relacji z pisarką. Udowodniła, co myśli na temat jej kontrowersyjnych poglądów podczas gali BAFTA. Jej wyjście na scenę zapowiedziała Rebel Wilson:

Aby zaprezentować kolejną nagrodę, jest tu Emma Watson. Nazywa się feministką, ale wszyscy wiemy, że jest czarownicą - zapowiedziała koleżankę z branży Wilson.

Już w pierwszych słowach Watson okazała wsparcie dla wszystkich transkobiet.

Jestem tu dla wszystkich czarownic - odparła Watson.

Po mocnym przemówieniu aktorki fani na Twitterze dyskutowali, czy jej komentarz był odpowiedzią na kontrowersyjne poglądy Rowling. Internauci nie mieli wątpliwości, że Emmie zależało na tym, by odciąć się od stygmatyzujących słów pisarki. Watson tym samym pokazała, że ze względu na przeszłość nie chce być łączona z Rowling i tym, co ma do powiedzenia w kwestiach związanych z równością. Chociaż odniosła się do kontrowersyjnych opinii pisarki w krótkich słowach, to ich znaczenie dla wszystkich było jednoznaczne.

Emma Watson niszczy J.K. Rowling.

Emma Watson rzucająca subtelny cień na J.K. Rowling, co za królowa.

Emma Watson uderzyła J.K. Rowling dokładnie tam, gdzie najmocniej ją zaboli - czytamy.

Autorce "Harry'ego Pottera" zarzucano już brak empatii i zrozumienia problemu. Swego czasu spadła na nią lawina hejtu, gdy skrytykowała artykuł, w którym zamiast słowa "kobiety" użyto terminu "osoby miesiączkujące". Nie tylko Watson nie chce być utożsamiana z opiniami Rowling. Podobne podejście ma Daniel Radcliffe.

