11 marca para opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym wyznała, że zdecydowała się na zakończenie trwającego 14 lat małżeństwa. Informacja była szokiem dla wszystkich. Ani media, ani fani nie wiedzieli, że w ich związku nie było tak kolorowo.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2005 roku, który udało im się wygrać. Już wtedy na parkiecie iskrzyło między nimi. Zaledwie trzy lata po zwycięstwie w tanecznym show para stanęła na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci: Heleny i Adama.

Para zarzeka się, że decyzja o rozwodzie jest ich wspólną i ze względu na dzieci rozstaje się w przyjaźni. Czeka ich jednak batalia o niemały majątek, a to, jak wiadomo, może skłócić każdego. Stały dochód Cichopek to wynagrodzenie za serial "M jak miłość", a także prowadzenie programu "Pytanie na śniadanie".

Razem z mężem założyli sieć szkół tańca, którą wyceniono na około trzy i pół miliona złotych. Małżeństwo posiada dwa mieszkania w Warszawie - ponad stumetrowy apartament wart około dwa miliony złotych i 50-metrowe mieszkanie w ekskluzywnej dzielnicy za prawie 700 tysięcy złotych. Trzy lata temu sprzedali za około trzy miliony złotych swoją 500-metrową willę na Wilanowie. Do tego dochodzą jeszcze samochody. Hakiel posiada volkswagena golfa za około 150 tysięcy złotych, a Kasia wozi się audi Q5 za ok. 300 tysięcy.

