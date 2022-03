Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W niedzielę wieczorem świat poznał laureatów nagród wręczanych przez Brytyjską Akademię Filmową. W londyńskim Royal Albert Hall tradycyjnie pojawiła się plejada gwiazd, które zachwyciły kreacjami. Show skradły Lady Gaga, Emma Watson i Salma Hayek. Podczas wydarzenia nie zapomniano o tragicznych wydarzeniach rozgrywających się w Ukrainie, która ponad dwa tygodnie temu została bestialsko zaatakowana przez Rosję.

BAFTA 2022. Rebel Wilson zwróciła się ze sceny do Putina

Tegoroczną galę BAFTA poprowadziła aktorka i komiczka Rebel Wilson, którą widzowie pokochali za komediowe role w "Pitch Perfect" i "Jak romantycznie". Gospodyni, zapowiadając występ Emilii Jones, poinformowała, że na scenie pojawią się tłumacze języka migowego - amerykański i brytyjski. Później pokazała środkowy palec i zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Rosji.

Na szczęście ten gest jest taki sam we wszystkich językach. To dla Putina - powiedziała Wilson.

Gest aktorki spotkał się z pozytywnym odbiorem, a w Royal Albert Hall w Londynie rozległy się gromkie brawa. Nie było to ostatnie nawiązania do wojny. Inni artyści, którzy pojawili się na scenie, także nawiązywali do sytuacji w Ukrainie, a na czerwonym dywanie brytyjski aktor Benedict Cumberbatch poinformował, że weźmie udział w rządowym programie, który ma na celu znalezienie schronienia dla uchodźców.

