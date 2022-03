Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Charlene Grimaldi w 2011 roku dołączyła do monakijskiej rodziny królewskiej. Od ponad dekady jest żoną księcia Alberta, który wielokrotnie zdradzał ją z innymi kobietami. Przez nieudany związek była mistrzyni olimpijska została okrzyknięta najsmutniejszą księżną świata.

Niedawno pałac poinformował, że księżna zapadła na tajemniczą chorobę, którą leczono operacyjnie. Miała przebywać w zamkniętym ośrodku w Szwajcarii. Wówczas spekulowano, że przez nieudane małżeństwo nie będzie chciała wracać do kraju.

Księżna Charlene wróciła do Monako. Jest oświadczenie pałacu

Wygląda na to, że Charlene zaczyna dochodzić do siebie. Z sobotniego komunikatu mogliśmy się dowiedzieć, że już wróciła do domu i u boku męża oraz dzieci kontynuuje rekonwalescencję.

Następne kilka tygodni powinno pozwolić księżnej Charlene na wzmocnienie zdrowia, zanim stopniowo wznowi swoje oficjalne obowiązki i zobowiązania - czytaliśmy w komunikacie.

Z uwagi na stan księżnej Charlene pałac prosi o uszanowanie prywatności książęcej pary. Żona księcia Alberta potrzebuje spokoju, aby odzyskać pełnię sił.

Aby księżna Charlene mogła w pełni wyzdrowieć, wciąż potrzebuje ciszy i spokoju. Para książęca prosi więc, aby ich życie prywatne nadal było szanowane - czytamy.

