Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo "House of Gucci" - Lady Gaga i Adam Driver w pierwszym zwiastunie

Lady Gaga niejednokrotnie zaskakiwała swoimi stylizacjami. Na początku kariery gwiazda stawiała na kontrowersyjne kostiumy. Wszyscy pamiętamy słynną kreację wykonaną z mięsa, którą artystka założyła na galę MTV VMA w 2010 roku. W ostatnich latach wokalistka decyduje się na bardziej klasyczne, eleganckie suknie. Podczas ceremonii rozdania nagród BAFTALady Gaga zaprezentowała się niczym gwiazda złotej ery Hollywood.

Gwiazdy kochają peruki! Nie tylko Doda wielokrotnie zmieniała fryzurę. Niektóre z nich są totalnie odjechane

Lady Gaga wyglądała niczym bogini. Gwiazda zachwyciła podczas gali BAFTA

Już dziś wieczorem poznamy laureatów nagród wręczanych przez Brytyjską Akademię Filmową. W londyńskim Royal Albert Hall pojawiła się plejada największych gwiazd, które zachwyciły swoimi kreacjami. Jedną z nich była Lady Gaga, nominowana za rolę Patrizii Reggiani w filmie Ridleya Scotta "Dom Gucci". Na czerwonym dywanie artystka prezentowała się niczym bogini. Na ten wyjątkowy wieczór wokalistka wybrała dopasowaną szmaragdową suknię uszytą z aksamitu. Stylizację uzupełniła czarnymi, lakierowanymi butami na platformie oraz niewielką, pierzastą torebką. Uwagę przyciągała też efektowna biżuteria z diamentami i szmaragdami. W tym przypadku artystka postawiła na zasadę im więcej, tym lepiej. Założyła okazałą kolię, masywną bransoletę oraz duże kolczyki. Fryzura i makijaż w stylu złotej ery Hollywood idealnie komponowały się z kreacją. Lady Gaga ma z pewnością duże szanse, aby zostać uznaną za najlepiej ubraną gwiazdę wieczoru.

Lady Gaga BAFTA 2022 Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Emma Watson w odważnej sukience. Aktorka słynie ze skromnych stylizacji, ale ten dekolt to zaskoczenie

Jak Wam się podoba kreacja Lady Gagi? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc