Te gwiazdy mają problemy z cerą. Trądzik dotyka nie tylko zwykłych śmiertelników

Wydaje się, że trądzik jest zmorą nastolatków. Niestety, bywa też, że zmagają się z nim także osoby dorosłe. To wyjątkowo przewlekła i trudna do pokonania choroba, która dotyka nie tylko "zwykłych" ludzi, ale również gwiazdy. Zobaczcie, które ze znanych osób borykają się z problemami z cerą.

Kendall Jenner

Młodsza siostra Kim Kardashian od lat walczy z trądzikiem. W zawodzie modelki to wyjątkowo uciążliwa przypadłość. Na szczęście skóra Kendall od jakiegoś czasu wygląda naprawdę świetnie. Gwiazda twierdzi, że to za sprawą kosmetyków, których została ambasadorką.

Kendall Jenner YouTube/ Proactivplus

Kendall Jenner Instagram/ kendalljenner

Justin Bieber

Piosenkarz otwarcie przyznaje się do problemów z cerą. O swoich zmaganiach z trądzikiem opowiedział w jednym z odcinków programu "The Biebers on Watch". Justin Bieber zdradził, że w jego przypadku żadne kosmetyki nie działają. Wokalista twierdzi, że jego cera ma po prostu lepsze i gorsze momenty.

Justin Bieber Instagram/ justinbieber

Justin Bieber Instagram/ justinbieber

Aleksandra Domańska

Aktorka znana jest z tego, że otwarcie przyznaje się do swoich niedoskonałości i nie wstydzi się ich. Jakiś czas temu opublikowała wideo, w którym na jej skórze widać wyraźne wypryski.

Aleksandra Domańska Instagram/ domanska_naprawde

Aleksandra Domańska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Dawid Podsiadło

Artysta również cierpi na trądzik. Dawid Podsiadło przez lata zmagał się z niedoskonałościami cery, które pozostawiły po sobie blizny. Wydaje się jednak, że wokalista nie przejmuje się problemami ze skórą i akceptuje fakt, że jego cera miewa gorsze momenty.

Dawid Podsiadło Instagram/ dylanwishop

Dawid Podsiadło KAPiF

Ewelina Lisowska

Gwiazda nadal miewa problemy z cerą, pomimo że dawno nie jest już nastolatką. Ewelina Lisowska nie wstydzi się jednak pokazywać bez makijażu i namawia też swoich fanów do samoakceptacji.

Ewelina Lisowska Instagram/ ewelinalisowskaofficial

Ewelina Lisowska Instagram/ ewelinalisowskaofficial

Sandra Kubicka

Modelka cieszyła się kiedyś nieskazitelną cerą. Wszystko zmieniło się, gdy zdiagnozowano u niej zespół policystycznych jajników( PCOS). Choroba wpłynęła na wygląd cery i ciała Sandry Kubickiej. Odpowiednio dobrane leki oraz zmiana trybu życia pomogły partnerce Barona uporać się ze szkodami, które wyrządziła choroba.

Sandra Kubicka Instagram/ sandrakubicka

Sandra Kubicka Instagram/ sandrakubicka

