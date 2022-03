Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kilka dni temu Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poinformowali o zakończeniu wieloletniego związku. Ta wiadomość zaskoczyła fanów i przyjaciół z show-biznesu. Para postanowiła wstrzymać się od komentarzy na temat rozstania, a obecnie w mediach pokazują, jak spędzają czas.

Owocem małżeństwa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest dwójka dzieci. Do tej pory Adaś i Helenka spędzali czas razem z obojgiem rodziców, co mogliśmy zobaczyć na instagramowych profilach celebrytów.

Marcin Hakiel spędza niedzielę z córką. Zabrał ją na konie

Wygląda na to, że byli małżonkowie postanowili sprawiedliwie podzielić się obowiązkami nad pociechami. 13 marca Marcin Hakiel opublikował relację ze stajni. Niedzielne popołudnie postanowił spędzić z córką.

Tancerz zabrał pociechę na przejażdżkę. Na początku instruktor oprowadzał dziewczynkę na grzbiecie wierzchowca. Po krótkim zapoznaniu na placu wyruszyli do lasu. Dumny ojciec relacjonował poczynania córki. Po załączonej naklejce możemy się domyślać, że taka forma spędzania wolnego czasu spodobała się Hakielowi.

Sunday funday (pol. niedziela pełna frajdy) - mogliśmy przeczytać na dołączonej naklejce.

Na zdjęciach możemy zobaczyć, że pogoda w niedzielne popołudnie zdecydowanie dopisywała

Na zdjęciach możemy zobaczyć, że pogoda w niedzielne popołudnie zdecydowanie dopisywała

