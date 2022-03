Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

11 marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zaskoczyli fanów smutnym wpisem. Po 17 latach związku postanowili się rozstać. Poprosili fanów o uszanowanie prywatności ich i dzieci. Jednocześnie wstrzymują się od dalszych komentarzy. Co na to koledzy z branży?

Ta informacja zdziwiła nie tylko miłośników pary. Emilian Kamiński, który w "M jak Miłość" wciela się w rolę Wojciecha Marszałka, od lat jest w koleżeńskich relacje z Katarzyną Cichopek. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że kiedy się dowiedział, że jego przyjaciele się rozstają, był zaskoczony. Para sprawiała wrażenie bardzo dobranej.

Byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem. Jakby ktoś mi w łeb strzelił, oni byli takim małżeństwem roztańczonym, miłym, aż trudno w to uwierzyć - mówił Kamiński.

Emilian Kamiński nie ma wątpliwości. Powód rozstania musiał być poważny

Emilian Kamiński nie ma pojęcia, co się stało między Cichopek, a Hakielem. Podejrzewa jednak, że decyzja o rozwodzie nie została podjęta pochopnie. Jak twierdzi, są poważnym ludźmi i na pewno wszystko wspólnie przemyśleli.

Tacy porządni i przyzwoici ludzie. Nie mam pojęcia, co się stało, ale to są poważni ludzie, skoro doszli do takiego wniosku, to coś poważnego się stało. Kasia gra nie tylko w serialu, ale jeździ też ze spektaklami, jest bardzo czynna, jej mąż też prowadzi interesy, jestem zadziwiony - dodał zaskoczony.

Odtwórca roli Wiktora Marszałka nie szczędził komplementów koleżance z planu. Wyznał, że jest bardzo ciepłą osobą i utalentowaną aktorką. Praca zawsze dawała jej ogromną satysfakcję, czego mógł doświadczyć również w teatrze.

Pracowałem z Kasią w teatrze, świetnie zagrała. Chciała się uczyć rzemiosła ode mnie, dałem jej fajną rolę do zagrania, zastępstwo za koleżankę, bardzo ładnie to zrobiła - chwalił gwiazdę.

