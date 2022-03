Więcej na temat gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Monika Mrozowska ma czworo dzieci. Najstarsza córka jest już dorosła, najmłodszy syn urodził się w ubiegłym roku. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych i często przyznaje, że panowanie nad taką gromadką nie należy do najłatwiejszych. Do tego dochodzi współpraca z byłymi partnerami, którzy także sprawują opiekę nad pociechami. W ostatnim wywiadzie Mrozowska powiedziała, jak to u niej wygląda.

Mieszkanie w Polsce mogą zamienić na posiadłość na Majorce! Te gwiazdy zainwestowały

Zobacz wideo Monika Mrozowska wita nowy rok ćwicząc jogę

Monika Mrozowska o relacjach z ojcami swoich dzieci. "Z każdym mam inny system podziału opieki"

Wszystkie dzieci mieszkają z aktorką, choć najstarsze niedługo wyfruną z gniazda. Karolina Szaciłło to tegoroczna maturzystka. Ona i jej młodsza siostra Jagoda to owoce małżeństwa Moniki Mrozowskiej z Maciejem Szaciłło. Syn Józef urodził się ze związku z Sebastianem Jaworskim. Ten związek także nie przetrwał próby czasu i para rozstała się w 2019 roku. Aktorka następnie związała się z Maciejem Lipką. Z tego związku w ubiegłym roku urodził się najmłodszy Lucjan. Niestety, ta relacja również się rozpadła, co ostatnio potwierdziła na Instagramie sama zainteresowana.

Natomiast aktorka zaznaczyła, że może liczyć na ojców swoich dzieci. W rozmowie z portalem OhMe.pl wyznała, że ma z byłymi partnerami dobre relacje. Dzielenie się opieką czasami nie jest łatwe, lecz aktorka nie narzeka na zaangażowanie drugiej strony.

Jak udaje ci się dogadać z ojcami twoich dzieci? - zapytała dziennikarka.

Udaje, choć logistyka jest trudna, ponieważ z każdym ojcem mam inny system podziału opieki. Lucek jest na tyle mały, że jego tata wychodzi z nim tylko na spacery. W pozostałych przypadkach to jest albo opieka pół na pół, albo co drugi weekend. Logistyka wymaga ode mnie dużej elastyczności. Wiem, że mam szczęście, bo ojcowie moich dzieci fantastycznie się nimi zajmują - powiedziała aktorka.

Dodała także, że z Maciejem Szaciłło, ojcem najstarszych córek, stara się trzymać jeden front. Zanim ustalą coś z dziećmi, najpierw razem dochodzą do porozumienia. Ma też receptę na to, jak stworzyć taką relację.

Uważam, że kiedy rozstajesz się z ojcem dzieci, musisz swoje ego schować do kieszeni. Już tłumaczę dlaczego. Tu chodzi o wycofanie urażonej dumy i emocji, co jest na początku cholernie trudne, bo wtedy jeszcze wszystko analizujemy i dopatrujemy się drugiego dna - dodała.

Przyznała także, że najważniejsze jest wyciszanie własnych emocji i szukanie kompromisu, który będzie najlepszy dla dzieci. Odradza także robienie na złość byłemu partnerowi. Zgadzacie się z nią?

Kacperek z "Rodzinki.pl" ma już prawie 18 lat! Jak wygląda Mateusz Pawłowski?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.