Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Katarzyna Figura jest jedną z najpopularniejszych aktorek, którą od wielu lat możemy podziwiać na ekranach kin i deskach teatrów. Prywatnie jest mamą dwóch dorastających córek, którym stara się poświęcać jak najwięcej czasu.

Zobacz wideo Katarzyna Figura wychowuje dwie córki. Kogo zabrała w podróż po Cannes, Kaszmir nie. Miała powód

Kuba Wojewódzki często miał zajęte serce. Z kim był związany król TVN-u?

Córki Katarzyny Figury są bardzo utalentowane. Jedna z nich studiuje w... Paryżu

17-letnia Kaszmir Figura-Schoenhals jest uczennicą drugiej klasy liceum. Córka Katarzyny Figury fascynuje się podróżami. W rozmowie w "Dzień Dobry TVN" zapytana o plany na przyszłość wyznała, że nie zamierza iść w ślady mamy. Uważa, że aktorstwo nie jest dla niej. Na ten moment wciąż siebie poznaje i chciałaby mieć do tego przestrzeń.

To chyba nie do końca dla mnie. Chcę sobie dać jak najwięcej czasu i przestrzeni na poznawanie siebie. To wszystko na pewno będzie się zmieniać - wyznała młodsza córka Figury.

Katarzyna Figura jest również mamą 19-letniej Koko. Starsza latorośl planuje przyszłość w branży nieco zbliżonej do tej, w której działa jej rodzicielka. Obecnie studiuje reżyserię w Paryżu i już miała okazję zdobyć pewne doświadczenia w praktyce.

Mam już parę prac za sobą i dużo praktycznych zajęć, więc się dzieje - opowiadała o studiach w Paryżu.

Katarzyna Figura zdradza, jak spędza czas z córkami

Katarzyna Figura wyznała, że jej dzieci są dla niej ogromną inspiracją. Oprócz tego może liczyć na ich wsparcie. Chętnie oglądają filmy, w których występuje czy odwiedzają teatr. Zainteresowanie sztuką i podróżami przyszło im całkowicie naturalnie.

Są dla mnie wielką inspiracją. Od lat są też wiernymi widzami wszystkiego, co robię. Nie tylko filmy, ale w dużym stopniu teatr. To są nie tylko rzeczy, w których występuję, ale też często chodzimy wspólnie do kina czy teatru - opowiadała Katarzyna Figura o relacjach z córkami.

Figura nie wpływa na córki, jednak chętnie spędza z nimi czas, dzieląc zainteresowania.

Tak dziś wyglądają córki Katarzyny Figury. To już piękne i młode kobiety

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc