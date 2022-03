Więcej na temat gwiazd telewizji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Mateusz Pawłowski skradł serca widzów wiele lat temu, jako Kacperek w "Rodzince.pl". Młody aktor stanął w świetle reflektorów w wieku zaledwie kilku lat. Na ekranie można było zobaczyć, jak dorasta wraz z każdym nowym sezonem serialu. Szybko stał się ulubieńcem spośród całej rodziny państwa Boskich. A jak dziś wygląda serialowy Kacper? Można się zdziwić.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska komentuje zakończenie "Rodzinki.pl"

Kacperek z "Rodzinki.pl" ma już prawie 18 lat! Jak zmienił się Mateusz Pawłowski? Jest nie do poznania

Mateusz Pawłowski grał w serialu od początku. Pojawił się na ekranie w 2011 roku, a jego gra aktorska od pierwszych odcinków zachwyciła widzów. Serial przestał być emitowany w 2020 roku i młody aktor zniknął z mediów. W czerwcu serialowy Kacper Boski skończy 18 lat. Dlatego też ma jeszcze czas na dalsze zaplanowanie kariery. Tymczasem zaczął nosić okulary, lecz na jego głowie pozostała fryzura, którą pamiętamy z serialu. Wciąż ma bujne ciemne kręcone włosy.

Mateusz Pawłowski prowadzi profil na Instagramie, gdzie także można znaleźć wspomnienia z planu "Rodzinki.pl" i zdjęcia ze znanymi osobami. Niektórzy fani byli zdziwieni, że serialowy Kacper tak się zmienił.

Ale się zmieniłeś Kacperku.

To jest ten Kacperek z "Rodzinki.pl"? Nie do poznania.

Jesteś moją ulubioną postacią z "Rodzinki.pl". Naprawdę szkoda, że już się skończył ten serial - komentują fani na Instagramie.

Pojawiły się także porównania Mateusza do Harry'ego Pottera. Jak zmieniał się aktor na przestrzeni lat? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

