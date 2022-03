Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski są szczęśliwymi rodzicami Laury i Klary. Para chętnie dzieli się z obserwatorami zdjęciami dzieci w mediach społecznościowych, ale robią to na własnych zasadach. Gdy wrzucają do sieci zdjęcie, to tylko jak pociechy są obrócone plecami do aparatu, żeby chronić ich prywatność. Lewandowska ma bardzo dobry kontakt ze starszą córką Klarą. Potwierdzeniem tych słów może być fakt, że niedawno żona piłkarza Bayern Monachium dostała od córki własnoręcznie wykonany prezent.

Anna Lewandowska dodała zdjęcie prezentu od Klary. Bransoletka robi wrażenie!

Córka Lewandowskich od małego spędza mnóstwo czasu z wysportowaną mamą. Gwiazda często zabierała małą na salę treningową, swoje campy czy też angażowała ją w różne sportowe aktywności. To wszystko spowodowało, że pięcioletnia dziewczynka potrafi bardzo dobrze pływać, jeździć na rowerze, rolkach, a ostatnio zaczęła też naukę jazdy na nartach oraz gry w tenisa. Oprócz sportu rodzice dbają także o jej edukację i rozwój muzyczny - dziecko od małego gra na fortepianie. Kto wie, może Klara zostanie w przyszłości artystką? Wskazywałoby na to nie tylko zamiłowanie do muzyki, ale także tworzenia biżuterii. Dziewczynka postanowiła niedawno obdarować swoją mamę uroczą bransoletką, na której znalazły się napisy: Klara, mama i Laura. Trzeba przyznać, że to niesamowicie słodki prezent!

Anna Lewandowska, Klara Lewandowska Instagram / Anna Lewandowska screen

Anna Lewandowska musi być bardzo szczęśliwa z prezentu, który otrzymała od córki.

