"Mask Singer" cieszy się coraz większą popularnością. Widzowie chętnie wcielają się w role detektywów i starają się odgadnąć, które gwiazdy znane z polskiego show-biznesu występują na scenie pod szalonymi przebraniami. W pierwszym odcinku z show pożegnał się Mateusz Banasiuk, a w drugim maskę zdjął Stefano Terrazino. Fani programu mają już swoje kolejne typy, a sporo z nich daje do myślenia!

"Mask Singer" Widzowie typują, kto znajduje się pod kostiumami. "To ona jak nic!"

Deszcz

Gwiazda przebrana za Deszcz zrobiła ogromne wrażenie na jury. Wcale się nie dziwimy, jej występ był na wysokim poziomie. Widzowie mają jednak bardzo różne typy, co do ukrytej za kostiumem kobiety. Według nich może to być Daria Ładocha lub Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska!

Może Tatiana Okupnik?

Moim zdaniem Daria Ładocha.

Kogut

Kim jest tajemniczy Kogut o potężnym głosie? Internauci nie mogą się zgodzić w swoich propozycjach.

Marcin Prokop?

Piotr Kraśko!

Hołownia jak nic.

Ważka

Ta gwiazda rozgrzała parkiet do czerwoności. Widzowie nie mają wątpliwości, kim jest tajemniczy owad.

Kurdej-Szatan!

Baśka totalnie.

To ona jak nic!

Wiedźma

A kto się kryje pod kostiumem strasznej Wiedźmy?

Daria Ładocha.

Nie mam pojęcia...

Bocian

Tutaj też widzowie mają kilka typów. Zgadzacie się z którymś?

Bocianem jest Maja Hyży.

A ja sądzę, że Daria Zawiałow.

A wy, jakie macie typy?

