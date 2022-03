Emma Watson w odważnej sukience. Aktorka słynie ze skromnych stylizacji, ale ten dekolt to szok!

Więcej na temat gwiazd przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Emma Watson w sobotę 12 marca pojawiła się na uroczystej kolacji Charlesa Fincha i Chanel w West End w centralnym Londynie. Wieczór poprzedzał galę rozdania filmowych nagród BAFTA. Pod lokalem czekali fotoreporterzy, którzy zrobili aktorce kilka zdjęć. Tym razem jej stylizacja bardzo odbiegała od tych, do których przyzwyczaiła nas gwiazda.

Emma Watson w odważnej sukience. Ten dekolt to szok!

Do tej pory aktorka stawiała na bardziej zachowawcze stylizacje. Czasami na czerwonym dywanie pojawiała się w ekscentrycznych długich sukniach, które mimo wszystko więcej zakrywały niż odkrywały. Teraz było inaczej. Gwiazda "Harry'ego Pottera" poszła na kolację w krótkiej, bieliźnianej sukience, która przypominała halkę, a koronkowy dekolt był bardzo odważny, odsłaniając znaczną część tułowia. Biorąc pod uwagę marcową temperaturę na zewnątrz, musiała nieco zmarznąć. Na wierzch aktorka zarzuciła długą czarną marynarkę.

Emma Watson w odważnej stylizacji fot. SplashNews.com/East News

Uwagę przykuwał nie tylko dekolt. Już z daleka w oczy rzucały się nietypowe kozaki z bardzo długą cholewką, przypominającą bardziej pończochy czy legginsy. Na tych oryginalnych butach na obcasie odznaczał się nieregularny wzór w czarno-brązowe pasy, które na nogach robiły wrażenie ażurowych. Do tego aktorka dodała jedynie czarną małą kopertówkę na łańcuszku i delikatne kolczyki.

Aktorka nie zawsze miewała udane stylizacje, zwłaszcza po dłuższej przerwie od pokazywania się na czerwonym dywanie. Czasami łączyła spodnie z obszernymi sukniami, co nie było najlepszym połączeniem. Więcej zdjęć gwiazdy znajdziecie w naszej galerii. Zobacz też: Ile zarobiły gwiazdy Harry'ego Pottera? Watson na początku dostawała tylko 50 funtów, a Grint, kupił... ciężarówkę z lodami

