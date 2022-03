Anna Czartoryska-Niemczycka przygotowuje pokój dla dziecka. Będzie kolorowo. Pięknie łóżeczko!

Więcej na temat mieszkań gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki od kiedy wzięli ślub w 2013 roku, są jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Małżeństwo doczekało się trojga pociech: Ksawerego Niemczyckiego, Janiny Niemczyckiej i Antoniego Niemczyckiego. W listopadzie 2021 roku gwiazda poinformowała swoich fanów, że spodziewa się czwartego dziecka. Zadowoleni rodzice z tego powodu szykują już wyprawkę dla bobasa oraz piękny, przytulny pokój. Gwiazda postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opublikowała w sieci zdjęcia pokoju. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo przytulnie.

Zobacz wideo Piękny gest policjantów. Mundurowi rozdawali dzieciom zabawki w przebraniach

Anna Czartoryska-Niemczycka pokazuje pokój dziecka. Uroczy!

Gwiazda chętnie dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia prywatnego oraz ujęciami, gdzie widać jej piękne, ciążowe krągłości. Mimo faktu, że jest w zaawansowanej ciąży, aktorka z przyjemnością pojawia się na branżowych imprezach. Zbliżając się do szczęśliwego rozwiązania, każda mama skrupulatnie przygotowuje wyprawkę dla dzidziusia. W przypadku Anny jest podobnie. Kobieta ma już przygotowane ubrania, pieluchy oraz inne najpotrzebniejsze rzeczy. Oprócz tego gwiazda postanowiła także zająć się wraz z mężem i dziećmi pokojem, w którym umieszczą łóżeczko oraz inne niezbędne akcesoria dla niemowląt. Gwiazda dodała InstaStories, na których widać, jak wygląda to pomieszczenie.

Dla mamy czwartej pociechy szalenie ważna jest edukacja, stąd pewnie regał wypełniony najróżniejszymi książeczkami dla dzieci. Poza tym na załączonej fotografii widać, że starszy brat bardzo jest zainteresowany urządzaniem pokoju dla przyszłego brata lub siostry. Jak napisała aktorka:

Składa się: raz-dwa, a poza tym to mamy najlepszych fachowców.

Anna Czartoryska-Niemczycka Instagram / Anna Czartoryska-Niemczycka screen

Anna Czartoryska-Niemczycka Instagram / Anna Czartoryska-Niemczycka screen

Widać, że gwiazda wybrała stonowane kolory do pokoju. Uwagę zwracają kolorowe akcenty kolorystyczne, które wyróżniają się na tle białej i prostej kolorystyki.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc