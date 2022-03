Agata i Piotr Rubikowie myślą o kolejnym dziecku? "Byśmy chcieli..."

Więcej na temat życia prywatnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Agata Rubik od 2008 roku tworzy zgrany duet w życiu prywatnym z Piotrem Rubikiem. Para wychowuje razem dwie córki: 13-letnią Helenę i dziewięcioletnią Alicję. Celebrytka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami, na których widać, jak bawi się z dziećmi czy spędza czas na rodzinnych wakacjach. Nic w tym dziwnego, że fani często zadają jej pytania na temat pociech. Kiedy była modelka opublikowała na Instagramie możliwość zadawania pytań, to internauci nie zastanawiali się ani chwili dłużej i postanowili wypytać ją o kilka nurtujących kwestii.

Zobacz wideo Agata Rubik szczerze o samoakceptacji. Walczyła przez lata z pewnym problemem

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Agata Rubik odpowiada na pytania fanów. Jedna z jej wypowiedzi zaskakuje

Celebrytka postanowiła zrobić Q&A, w którym odpowie na pytania ciekawych internautów. Większość dotyczyła spraw życia codziennego. W pewnym momencie padło pytanie na temat kolejnych dzieci. Gwiazda bez chwili zastanowienia odpowiedziała:

Z jednej strony byśmy chcieli, a z drugiej strony mamy dwie cudowne córeczki. Dodatkowo myślę, że nie jest to najlepszy czas na zachodzenie w ciążę.

Agata Rubik Instagram / Agata Rubik screen

Później jeden z użytkowniczek zadała jej pytanie na temat pracy. Wiadomo, że celebrytka zajmuje się wychowaniem dzieci i na co dzień nie pracuje, o czym szczerze mówi w mediach społecznościowych. Mimo to anonimowa internautka spytała wprost i bez ogródek:

Kiedy pójdziesz do pracy?

Na co z przekąsem odpowiedziała żona Piotra Rubika:

Zrobię wszystko, żebyś się nie doczekała.

Agata Rubik Instagram / Agata Rubik screen

Co myślicie o odpowiedzi Agaty Rubik?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc