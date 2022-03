Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wszystkich zaskoczyło. Małżeństwo spędziło ze sobą 17 lat i doczekało się dwójki dzieci. Doniesienia o rozwodzie pary były szokiem także dla osób ze środowiska show-biznesu. Sprawę postanowiła skomentować również Agata Rubik.

Agata Rubik komentuje rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Agata Rubik aktywnie udziela się na Instagramie. Modelka bardzo często organizuje dla fanów serie Q&A. Podczas ostatniej sesji jedna z internautek zapytała żonę Piotra Rubika o przyczyny rozwodów wśród znanych osób. Celebrytka udzieliła szczerej odpowiedzi. Wyznała też, co myśli o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.

Co, twoim zdaniem, jest przyczyną rozwodów wśród ludzi znanych? - zapytała fanka.

Wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest znany, czy ktoś jest nieznany. Te przyczyny są, zakładam, bardzo podobne, natomiast rozwodami się na szczęście nie zajmuję, więc ciężko mi powiedzieć. Też jestem w szoku, że Kasia Cichopek i Marcin się rozwodzą - odpowiedziała Agata Rubik.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - rozstanie

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para wydała oficjalne oświadczenie, w którym poprosiła o uszanowanie prywatności. Aktorka i tancerz spędzili ze sobą 17 lat, w tym ponad 13 jako małżeństwo. Doczekali się dwójki dzieci - córki Heleny i syna Adama.

