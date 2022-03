Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Domaradzka odnosi się do krytyki butów Blanki Lipińskiej

Karolina Domaradzka to stylistka i ekspertka modowa. Znana jest z tego, że nie boi się otwarcie mówić tego, co myśli o stylizacjach celebrytów. Kobieta prowadzi bardzo popularne konto na Instagramie, gdzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Ostatnio postanowiła wypowiedzieć się na temat stylizacji Anny Wendzikowskiej.

Czarowała, ale chciała bardziej. Stała się ofiarą. Tak zmieniała się twarz Donatelli

Karolina Domaradzka skomentowała stylizację Anny Wendzikowskiej. "Nie każdy zaczyna dzień od strachu, co powiedzą ludzie"

Karolina Domaradzka zgromadziła na Instagramie prawie 100 tysięcy fanów, dla których jest prawdziwym autorytetem w kwestii mody. Niedawno stylistka postanowiła skomentować ostatnią stylizację Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka zdecydowanie poczuła już wiosnę. Ekspertka modowa udostępniła na InstaStories zdjęcia celebrytki, która jak na wciąż zimową temperaturę wybrała strój na znacznie cieplejsze dni. Jeden z portali ironicznie skomentował rzekomo nieadekwatny do warunków atmosferycznych strój celebrytki. Stylistka nie kryła swojego oburzenia. Według DomaradzkiejAnna Wendzikowska wyglądała świetnie.

Najwidoczniej się nie bała (że ją przewieje - przyp. red.). Nie każdy zaczyna dzień od strachu, co powiedzą ludzie w związku z adekwatnością jego wyborów modowych względem pogody. Ania wyglądała świetnie - stylówka w punkt - napisała stylistka.

"ŚOPW". Aneta do wózka przywiązała czerwoną wstążkę. To ochrona przed UROKAMI

Karolina Domaradzka nie szczędziła też ironii. Opublikowała "modową poradę", w której zasugerowała, że strój powinniśmy dobierać w oparciu o gusta innych ludzi.

Nowy model SZAFY KAPSUŁOWEJ! Stwórz swój styl w oparciu o to, co podoba się innym, a nie tobie! Uwzględnij pogodę, żeby uniknąć przykrych komentarzy tych, którym jest zimno! Pamiętaj, tobie też musi być zimno, skoro innym jest! Bądź jak inni! Nie możesz być sobą, bo to nieakceptowalne społecznie! - ironizowała ekspertka modowa.

Anna Wendzikowska Instagram/ karolina_domaradzka

Karolina Domaradzka Instagram/ karolina_domaradzka

Zgadzacie się ze słowami Karoliny Domaradzkiej?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc