Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk zważyła się tydzień po porodzie

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w ubiegłym roku powitali na świecie pierwsze dziecko. Chłopczyk otrzymał imię Milan. Młodzi rodzice wraz z pociechą spędzili ostatnie miesiące w cieplejszym klimacie. Przez kilka miesięcy mieszkali w Hiszpanii, potem udali się do egzotycznego Dubaju. Ostatnio aktorka wreszcie postanowiła zawitać do Polski. Synek gwiazdy nie jest przyzwyczajony do tak niskich temperatur, jakie obecnie panują w naszym kraju. Młoda mama dba jednak, aby dziecko było odpowiednio ubrane.

Gwiazdy kochają peruki! Nie tylko Doda wielokrotnie zmieniała fryzurę. Niektóre z nich są totalnie odjechane

Agnieszka Włodarczyk wróciła do Polski. Zabrała synka na spacer. "Milan w szoku temperaturowym"

Agnieszka Włodarczyk jest bardzo aktywna na Instagramie. Aktorka regularnie publikuje zdjęcia ze swoim synkiem Milanem. Ostatnio postanowiła zamieścić fotografię ze wspólnego spaceru. Młoda mama zdradziła, że jej pociecha nie przywykła do niskich temperatur. Zadbała jednak o to, aby chłopczyk był odpowiednio ubrany.

Milan w szoku temperaturowym. To chyba jego pierwsze 6 stopni w życiu. Ciekawa jestem, jak ubieracie swoje dzieci na taką pogodę. Ja postawiłam na ubranka z wełny merino, a dodatkowo włożyłam go do takiego becika na suwak (nie wiem, jak to się nazywa) i zasnął po 10 minutach:) - napisała pod postem gwiazda.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli ślub

W komentarzach fanki zapewniały, że również ubierają swoje pociechy "na cebulkę" i pocieszały aktorkę, że wkrótce nadejdzie wiosna.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc