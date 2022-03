Więcej aktualnych informacji na temat metamorfoz gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Maffashion poczuła już, że wiosna tuż za rogiem i postanowiła z tej okazji udać się do fryzjera. Blogerka kocha zabawę modą, a eksperymenty ze stylem nigdy nie były jej obce. Tym razem Julia Kuczyńska zdecydowała się na mocną zmianę wizerunkową. Oprócz zafundowania sobie ostrego cięcia, celebrytka zdecydowała się także na zmianę koloru włosów. Wybrała fryzurę z pazurem, która świetnie podbiła jej urodę. Zresztą sprawdźcie sami, jak teraz wygląda partnerka Sebastiana Fabijańskiego.

Maffashion wprost promienieje w nowym kolorze włosów

Gwiazda, mimo że jest zapracowaną mamą, dla której wychowanie rocznego synka, Bastiana, jest priorytetem, to stara się zawsze znaleźć czas również tylko dla siebie. Tak było i tym razem. Gwiazda często eksperymentuje z fryzurami, ale nigdy do tej pory nie zdecydowała się na ostre cięcie. Tym razem celebrytka postanowiła zaszaleć i sporo skróciła włosy. Dodatkowo przefarbowała je na zbliżony do naturalnego kolor włosów.

Internauci pod fotografią, na której widać metamorfozę fryzury kobiety, zasypywali ją komplementami. Pisali:

Julka w każdej długości wygląda dobrze. Zazdroszczę!

Cudownie, bo zapuszczam grzywkę i właśnie jest mniej-więcej na tej długości, także: "ciach-ciach" - podsumowała zainspirowana użytkowniczka Instagrama.

Jedna z fanek zauważyła, że dzięki obcięciu włosów celebrytce wyostrzyły się rysy twarzy:

Zdecydowanie w krótkich tak ładnie Julce rysy twarzy się wyostrzają.

A wy, co myślicie o metamorfozie blogerki?

