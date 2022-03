Katarzyna Skrzynecka pozuje z córką. Fani bez wątpliwości: Dwie krople wody

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Katarzyna Skrzynecka od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z Marcinem Łopuckim. Obecnie stanowią jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Owocem miłości drugiego małżeństwa aktorki jest córka o oryginalnym imieniu Alikia Ilia.

Katarzyna Skrzynecka na zdjęciu z córką. "Dwie krople wody"

Katarzyna Skrzynecka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się życiem prywatnym. Ostatnio postanowiła pochwalić się pięknym kadrem z dziesięcioletnią córką. Dziewczyny udały się na wspólną wizytę do dentysty i pozowały z ogromnymi uśmiechami na twarzy.

Jak się uśmiechać, to szczerze i serdecznie, a jak się szczerzyć, to z uśmiechem i z ładnymi zębami - pisała Katarzyna Skrzynecka.

Trzeba przyznać, że mama i córka wyglądają jak dwie krople wody, co nie umknęło fanom. W komentarzach od razu wysypała się masa komplementów.

Ale córcia rośnie, piękna panienka, ale wiadomo, po kim ma urodę.

Cała mamusia.

Kopia mamy - zachwycali się fani.

