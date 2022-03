Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Agnieszka Kaczorowska uwielbia dzielić się z fanami kadrami ze życia prywatnego. Odkąd urodziła drugą córkę, ma ręce pełne roboty. Do tego dochodzi opieka nad starszą dziewczynką, Emilią, która ma już trzy lata. Tym razem gwiazda pochwaliła się jednak, że wybrała się na miasto, a kiedy wróciła do domu, zaskoczył ją widok, jaki ujrzała. Okazało się, że jej kot postanowił skorzystać z wolnego miejsca w łóżeczku rocznej pociechy i wygodnie się w nim usadowił.

Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym widać, jak jej kotek, korzystając z nieobecności domowników, postanowił położyć się w dziecięcym łóżeczku. Dla każdego, kto ma kota taki widok nie jest niczym zaskakującym. Wszak wiadomo, że wszystko, co chociaż trochę przypomina pudełko, jest kocim królestwem.

Większość fanów bardzo rozczulił widok kota, o czym nie zapomnieli wspomnieć w komentarzach pod wpisem:

U mnie też trzy koty i każdy do łóżeczka wchodził - napisała użytkowniczka.

Inne dodały:

Koty są niesamowite.

Dla kota nie ma rzeczy niemożliwych i zakazanych... Aż czasami się zastanawiam, gdzie są w stanie wejść - zażartowała fanka.

Pojawił się też krytyczny głos w tej sprawie. Jedna z internautek nie kryła zniesmaczenia faktem, że później w tym samym łóżku będzie spało dziecko. Jej zdaniem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Napisała zwięźle:

Fuj. Koty a później kłaść dziecko.

Zawtórowała jej też inna internautka, która dopowiedziała, że też bardzo lubi koty, ale są miejsca, do których jej zdaniem zwierzęta nie powinny wchodzić. Zgadzacie się z jej słowami?

Warto pamiętać, że bez względu na to, jakimi uczuciami darzymy uczucia, nie powinno się zostawiać ich z małymi dziećmi bez opieki osoby dorosłej.

