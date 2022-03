Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Od 2004 do 2014 roku stacja emitowała popularny paradokument "W11 - Wydział Śledczy". O tym, że format cieszył się dużą popularnością, świadczy fakt, że nagrano 18 serii produkcji o trzech parach policjantów. Jednym z policjantów był Sebastian Wątroba. Jak się zmienił i co dziś u niego słychać? Zajrzeliśmy na jego konto na Instagramie.

Zobacz wideo Oni odeszli z 'M jak Miłość'

Co słychać u Sebastiana Wątroby z "W11 - Wydział Śledczy"?

Po zakończeniu emisji programu "W11 - Wydział Śledczy" Sebastian Wątroba postanowił nie rezygnować z pracy przed kamerą. W 2016 roku zagrał w serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny", a rok później w kolejnym - "Komisariat". Wątroba ma na swoim koncie również role w dużych produkcjach. Mogliśmy zobaczyć w takich filmach, jak: "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", "Proceder", a w tym roku również w "Gierku" oraz "Krime Story. Love Story". Aktor pochwalił się też jakiś czas temu epizodem w "Na dobre i złe".

Pozdrowionka z planu serialu "Na dobre i na złe" Nie mogę zdradzić szczegółów, ale mogę wam powiedzieć, że będzie się działo! Będą aresztowania i ... takie tam... Mały epizodzik, a cieszy - napisłą.

Sebastian Wątroba jest aktywny w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje prywatne zdjęcia. Pokazuje też, jak spędza czas z rodziną. Ma trójkę dzieci: synów Krzysztofa i Antoniego oraz córkę Amelię. Obecnie jest w trzecim związku małżeńskim. Warto dodać, że 11 lat temu Sebastian Wątroba przeszedł na policyjną emeryturę. WIĘCEJ ZDJĘĆ AKTORA ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII.

