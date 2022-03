Więcej metamorfoz gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

17-letni związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przeszedł już do historii. Para rozstała się w przyjaznej atmosferze i ze względu na dzieci prosiła o uszanowanie ich prywatności. Nie da się ukryć, że zakończenie relacji to też idealny pretekst do rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu. Prawdopodobnie z tego założenia wyszedł Marcin Hakiel, który na InstaStories opublikował zdjęcie w nowej fryzurze. Aż trudno go poznać. Co za zmiana!

Marcin Hakiel zaszalał i zmienił kolor włosów. Postawił na platynowy blond!

Tancerz postanowił oddzielić grubą kreską przeszłość. W tym celu wybrał się do fryzjera, żeby drastycznie zmienić swój wizerunek. Dla wielu ludzi zmiana koloru włosów jest utożsamiana ze zmianą życiową, która w nich zaszła. Hakiel wybrał się do stylisty fryzur, który zafarbował jego włosy na platynowy blond. Trzeba przyznać, że wygląda w nich zupełnie inaczej niż dotychczas!

Związek idealny

Opinia publiczna wciąż nie może uwierzyć, że doszło do rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, którzy przez 14 lat byli zgranym i uwielbianym przez fanów małżeństwem. Ich związek rozkwitał na oczach miliony Polaków. W 2005 roku wzięli udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie fani podglądali ich rozwijające się uczucie na ekranach telewizorów. W 2009 roku urodził się ich pierworodny syn - Adam, a cztery lata później na świat przyszła ich córka - Helena. Mimo że tworzyli zgrany duet zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym, to po 17 latach w pewnym momencie coś pękło. Aktorka i tancerz opublikowali na Instagramie oświadczenie, w którym poinformowali o tym, że ich wspólna bajka właśnie się zakończyła. Napisali:

Drodzy, podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować.

Co myślicie o nowym kolorze włosów Marcina Hakiela? Pasuje mu?

