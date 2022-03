Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Monika Mrozowska już jakiś czas temu informowała, że jej najstarsza córka Karolina w tym roku pisze maturę i będzie bawiła się na studniówce. Dumna mama relacjonowała wybór kreacji - a w końcu kilka ich było. Później poinformowała, że studniówka ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 została przeniesiona na marzec. W końcu jednak nastał ten wieczór - maturzystka mogła zatańczyć poloneza.

Monika Mrozowska chwali się, że jej córka poszła na studniówkę

Monika Morozowska opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozuje z najstarszą córką. Od razu w oczy rzuca się wieczorowa kreacja 18-latki. Karolina postawiła na elegancką, czarną, a zarazem mieniącą się suknię z rozcięciem na udzie. Całość dopełniły sandały na wysokiej koturnie. Tegoroczna maturzystka zdecydowała się na delikatny makijaż. Włosy ułożyła w zgrabne fale. Warto zauważyć, że na drugim ze zdjęć pozuje nie tylko z mamą, ale również ojcem - Maciejem Szaciłło. Dotąd Mrozowaka nie publikowała zdjęć, na których pojawił się jej były mąż.

STUDNIÓWKA 2022 (w marcu) Córeczko, zgodnie stwierdziliśmy z twoim tatą, że … wyglądasz najpiękniej! Wiadomo. To teraz "tylko" matura i z górki - napisła na Instagramie Mrozowska.

Aktorka dodała też:

Drugie zdjęcie przedstawia typową fotografię rodzinną: ojciec patrzy z nadzieją w przyszłość… córka patrzy dumnie na ojca… a matka ? Szczerzy się do aparatu - czytamy.

Trzeba przyznać, że córka Mrozowskiej wyglądała doskonale. Teraz życzymy powodzenia na maturze.

Monika Mrozowska szczerze o relacjach z byłym mężem. Pisze o jego ukochanej

