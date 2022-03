Więcej na temat gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Khloe Kardashian uznawana jest za najlepiej zorganizowaną siostrę spośród klanu Kardashianek. Zaglądając do jej wnętrz, trudno się temu dziwić. Ostatnio na portalu siostry pochwaliła się nowo wyremontowaną spiżarnią. Ta wielka przestrzeń została zaprojektowana z chirurgiczną precyzją. Taki też jest rozkład i rozstawienie produktów. To raj dla każdego pedanta.

Zobacz wideo Khloe Kardashian pochwaliła się uroczymi zabawami swojej córeczki

Spiżarnia Khloe Kardashian - metraż wielkości mieszkania i ciasteczka poukładane od linijki

Zdjęcia spiżarni Khloe ukazały się na portalu Poosh, którego prowadzącą jest Kourtney Kardashian. Pomieszczenie już od wejścia robi wrażenie. Zostało wyposażone w drewnianą zabudowę z estetycznymi półkami i oświetleniem niczym z butiku. Półki również są indywidualnie podświetlanie. Tylko z pozoru jest to zwykła spiżarnia. Co prawda, znajdziemy tam wszystkie standardowe produkty, lecz sposób ich prezentacji wydaje się tu ważniejszy.

Na dolnych półkach znajdują się opakowania z jedzeniem długoterminowym - kartony i puszki są równo poukładane w drewnianych skrzynkach. Znajdują się tam także niezdrowe przekąski - chipsy i paczkowane ciastka. Wszystko ułożone jest kategoriami, a skrzyneczki są podpisane. Wyżej, w mniejszych koszykach Khloe Kardashian trzyma niezliczone ilości puszek, makaronów i słoików z oliwkami i innymi przetworami. Jest też cały rząd sosów, który rozciąga się przez całą długość pomieszczenia. Buteleczki i słoiki różnej wielkości ułożone są na obrotowych tacach. Wyżej znajdują się makarony zamknięte w eleganckich słoikach. Te nie stoją jednak przypadkowo, a zostały specjalnie wyeksponowane.

Spiżarnia Khloe Kardashian fot. Ivan Solis/@ivansocal/Poosh.com

W całej spiżarni pełno jest wypełnionych po brzegi pięknych słojów na sypkie produkty, przyprawy i ciastka. Ktoś, kto to układał, najwięcej czasu musiał poświęcić właśnie ciasteczkom. Podobno wymyśliła to sama Khloe. Myśleliście, że są one po prostu wrzucone do słoja? Nic bardziej mylnego. Ułożono je w geometryczny wzorek. Na najwyższych piętrach można z kolei podziwiać pięknie zdobioną porcelanę. Spiżarnię Khloe Kardashian w całej okazałości możecie zobaczyć w naszej galerii.

