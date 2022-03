Królowa Letizia cała w bieli. To jedna z jej najlepszych stylizacji. Jest też uwodzicielski szczegół

Więcej na temat monarchów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Królowa Letizia to nie tylko żona głowy państwa, ale także niekwestionowana królowa mody. Po raz kolejny udowodniła to podczas ostatniego oficjalnego wyjścia. W piątek 11 marca pojawiła się na Tygodniu Mody Mercedes-Benz w Madrycie, gdzie spotkała się z organizatorami. Wyróżniała się na tle pozostałych gości. Tego dnia wybrała olśniewającą stylizację.

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Zobacz wideo Moda zrównoważona albo eco aware - czym jest? Jak zmienia się branża?

Królowa Letizia cała w bieli. Ta sukienka to klasa sama w sobie. Jest też uwodzicielski szczegół

Królowa Letizia zazwyczaj ma dobrze dobrane stylizacje nie tylko do figury, ale i okazji. Na mniej oficjalne spotkania czasami wybiera spodnie. Na te bardziej huczne - suknie i sukienki. Mimo prostych krojów, zawsze wygląda elegancko. Nie zawsze jest to sama klasyka. Niedawno żona króla Filipa na spotkaniu z wojskiem zdecydowała się na mniej typowe połączenie. Wystąpiła w dziewczęcej bluzce i skórzanych legginsach. 11 marca pojawiła się na madryckim Tygodniu Mody. Odwiedziła m.in. garderoby, obejrzała kolekcje ubrań i rozmawiała z projektantami. Towarzyszyło jej sporo osób, lecz nikt z nich nie wyglądał tak zjawiskowo.

Królowa miała na sobie białą sukienkę midi ze zwiewnego materiału. Ozdobą całości były bufiaste, długie rękawy, które nadały elegancji. Oczywiście nie zabrakło podkreślenia talii. Natomiast pazura dodały rozcięcia, które podczas chodzenia odsłaniały nogi. Do tego skórzane dodatki - brązowe szpilki z wyraźną fakturą i duża kopertówka w tym samym kolorze. Królowa Letizia wystąpiła w naturalnie rozpuszczonych włosach, a jedyną biżuterią były złote kolczyki koła i skromny pierścionek. W tym przypadku okazało się, że mniej znaczy więcej.

Królowa Letizia na Tygodniu Mody w Madrycie fot. Shutterstock/East News

Francuz przebył dla ukochanej Ukrainki pół Europy, by ją uratować. "Szedł przez pole minowe". Dostał kosza

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.