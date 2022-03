Więcej informacji z życia gwiazd znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Popularność mediów społecznościowych spowodowała, że gwiazdy zaczęły pokazywać swoją prywatność. Fani chętnie podglądają ich "zwykłe" życie, a znane osoby czasem decydują się na upublicznianie wizerunku bez makijażu czy obróbki graficznej. Na zachodzie modę na "no make up" spopularyzowała Alicia Keys. Niektóre polskie gwiazdy też rozumieją, że to, co naturalne też jest piękne. Które polskie sławy pokazują się na Instagramie bez makijażu?

Marta Żmuda Trzebiatowska

Marta Żmuda Trzebiatowska to polska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna. Popularność przyniosły jej role w serialach telewizyjnych takich, jak: "Maga M.", "Twarzą w twarz", "Teraz albo nigdy" czy też "Na dobre i na złe". Aktorka jest mamą dwójki dzieci. Gwiazda nie ma żadnego problemu w tym, żeby pokazywać się bez makijażu i nie uważa tego za wielki wyczyn.

Edyta Pazura

Żona Cezarego Pazury w mediach społecznościowych często pokazuje sceny z prywatnego życia. Gdy towarzyszy mężowi podczas filmowych premier, decyduje się na makijaż i eleganckie stylizacje. W domu Edyta Pazura stawia jednak na wygodę i naturalność.

Magda Gessler

Restauratorka słynie z temperamentu i rozbuchanych stylizacji. Najczęściej obserwujemy ją w burzy blond loków i kolorowych kreacjach. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" to prawdziwa królowa życia, której zdarza się przeklinać, rzucać talerzami, ale także prawdziwie celebrować chwile. Magda Gessler w tym roku skończy 69 lat, ale nie boi się upływającego czasu i zdarza jej się pokazywać bez grama makijażu.

Edyta Górniak

Ostatnio o Edycie Górniak najczęściej słyszymy w kontekście medialnych przepychanek z Justyną Steczkowską czy antyszczepionkowych teorii. Diwa od dawna nie wydała nowego albumu, a w mediach społecznościowych najczęściej dzieli się przemyśleniami i życiową filozofią. Od kiedy zamieszkała w górach, często podkreśla też przywiązanie do natury. Może dlatego zaczęła pokazywać się także w naturalnej odsłonie.

Barbara Kurdej-Szatan

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Przez lata była też twarzą licznych kampanii reklamowych. W mediach społecznościowych Basia często uchyla drzwi do prywatnego życia. Nie ma oporów, żeby informować odbiorców o takich sprawach, jak przebarwienia pociążowe. Fani Kurdej-Szatan są zachwyceni także jej naturalnym lookiem.

Grażyna Szapołowska

Grażyna Szapołowska to prawdziwa ikona kina, stylu i piękna. Od lat jest muzą wielu projektantów. Gwiazda nie wstydzi się upływającego czasu i z dumą prezentuje zmarszczki. Na Instagramie nie stosuje żadnych trików, filtrów i programów do komputerowej obróbki. Szapołowska prawdziwie zachwyca urodą i naturalnym pięknem.

Kinga Rusin

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarek. Gwiazda od lat jest aktywna w social mediach i często zabiera głos w ważnych, społecznych tematach. Rusin stawia na ekologiczne produkty. Sama zresztą jest właścicielką firmy kosmetycznej. Na Instagramie znajdziemy wiele jej zdjęć bez makijażu. Właściwie jest ich zdecydowanie więcej, niż tych z makijażem.

