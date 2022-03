Córka Marianny Schreiber trafiła do szpitala! "W ostatniej chwili zaniosłam ją na rękach"

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

W czwartek po południu za pośrednictwem Instagrama Marianna Schreiber poinformowała swoich obserwatorów, że ze względu na zły stan córki musi natychmiast udać się z nią do szpitala. Żona jednego z ministrów z ramienia PiS, Łukasza Schreibera, zyskała rozpoznawalność dzięki występowi w programie "Top Model", gdzie ku zaskoczeniu wszystkich przyznała, że jej mąż nie wie o jej udziale w telewizyjnym show.

Choć nie udało jej się dojść do dalszych etapów, zgromadziła grono ponad 27 tysięcy obserwatorów na Instagramie i pozostaje aktywna w sieci.

Marianna Schreiber zabrała córkę do szpitala. Dziewczynka jest już pod opieką lekarzy

Zaniepokojona Marianna Schreiber zwróciła się do fanów z wiadomością, że musi natychmiast zawieźć ukochaną córeczkę do szpitala. Po jakimś czasie dodała:

Takie momenty pokazują, na kogo naprawdę mogę liczyć.

Po tym zniknęła na kilka godzin, lecz wróciła z uspokajającą wiadomością, ze dzięki szybkiej reakcji i wykwalifikowanym specjalistom sześcioletnia Patrycja wróci do zdrowia:

Dziękuję wam za wiadomości ze słowami wsparcia dla mojej Pati... Jeśli nie dam rady odpisać na każdą z nich, to musicie wiedzieć, że wszystkie czytam. Dużo dziś tutaj emocji. Przepraszam, ale nie będę udawać, że jest pięknie i kłamać.

Zatroskanym fanom wyjaśniła również, co spowodowało konieczność natychmiastowej hospitalizacji:

Dostała prawie zatrucia organizmu od infekcji. W ostatniej chwili zaniosłam ją na rękach do szpitala, gdzie dostała natychmiastową pomoc. Gdyby nie to, nie wiem, co by było…

