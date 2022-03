Więcej ciekawostek znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Ten kadr z premierem może być zapamiętany na długo. Już rozprzestrzenia się po internecie, a zadziwieni są nie tylko dziennikarze. Filip Chajzer pokazał na Instagramie ujęcie zrobione w trakcie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego dla mediów, na którym widać niespotykaną solidarność reporterów.

Nietypowy kadr z premierem Morawieckim. Filip Chajzer w szoku. "Co za czasy"

Kadr został uchwycony podczas nagrania telewizyjnego. Widać na nim premiera i wyciągnięte w jego kierunku mikrofony różnych mediów. Jeden z dziennikarzy trzyma w ręce dwa mikrofony konkurujących ze sobą stacji - TVP Info i TVN24. Filip Chajzer zwrócił uwagę na to, że to niespotykany, lecz miły gest. Przy swoim komentarzu zostawił serduszko.

Co za czasy - napisał pod zdjęciem na instagramowym profilu.

Internauci także nie mogli wyjść z podziwu. Nie zabrakło też żartów.

Nie do pomyślenia!

Ciekawe czy TVP trzyma TVN-owi, czy TVN trzyma TVP.

Wszyscy widzą tu cud, a facet po prostu ciśnie na dwa etaty - skomentowali internauci.

Padły także głosy, że Polacy potrafią zjednoczyć się w obliczu kryzysu. Kiedy 24 lutego świat dowiedział się o ataku rosyjskich wojsk w Ukrainie, TVN i TVP niespodziewanie zaczęły mówić jednym głosem. W kryzysowych momentach, jak widać, choć na chwilę znikają podziały.

