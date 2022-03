Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Chyba nikt się nie spodziewał, że właściwie z dnia na dzień Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformują o zakończeniu swojego trwającego 17 lat związku. W piątek 11 marca zarówno aktorka, jak i tancerz opublikowali na swoich kontach w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

"Nie ma rzeczy, których nie można odkręcić, trzeba tylko chcieć". Bardzo się myliła

Małżeństwo pary uchodziło za zgrane i udane, choć jak sami kiedyś przyznali, ich relacja przechodziła trudniejsze momenty i nie była wolna od kryzysów. Wygląda na to, że finalnie nie udało się pokonać problemów. Jedną ze wskazówek, ze w związku Katarzyny Cichopek z Marcinem Hakielem nie dzieje się najlepiej mógł być fakt, że ostatnie wspólne zdjęcie z mężem aktorka opublikowała dość dawno.

Ostatnie zdjęcie pary Katarzyna Cichopek dodała dwa miesiące temu. Jak wyglądało?

Katarzyna Cichopek należy do tych gwiazd, które aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Niepokojącym sygnałem problemów w małżeństwie mógł być zatem fakt, że ostatnie zdjęcie pary na profilu aktorki jest sprzed dwóch miesięcy, mimo że wcześniej Kasia chętnie wstawiała zdjęcia z Marcinem.

Ostatnia wspólna fotografia wykonana została tuż przed końcem wakacji na Seszelach, 9 stycznia. Opatrzona została komentarzem:

To były wspaniale wakacje. Już planujemy kolejne. Gdzie warto polecieć? Co polecacie zobaczyć? Z Seszelami się nie żegnam, mówię tylko do zobaczenia.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach związku!

Na profilu tancerza ostatnie wspólne ujęcie pochodzi zaś z 2 lutego, czyli ferii zimowych. Nie wiadomo jednak czy spędzali je jeszcze jako para, czy jedynie opiekowali się wspólnie dwójką wspólnych dzieci.

