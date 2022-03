Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Maffashion poczuła ochotę na zmiany. Celebrytka chętnie bawi się modą i eksperymentuje z wizerunkiem. Nie boi się również odważnych metamorfoz na głowie. Julia Kuczyńska opublikowała nowe wideo na Instagramie, a największą uwagę zwracają jej bardzo krótkie włosy. Gwiazda postawiła na najmodniejszą fryzurę sezonu. W krótkim bobie wygląda rewelacyjnie, co potwierdza mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów.

Zobacz wideo Maffashion na Instagramie oprowadza fanów po domu

Maffashion zmieniła fryzurę. Postawiła na konkretne cięcie i nowy kolor

Maffashion opublikowała nowe wideo na Instagramie. Na wiosnę zafundowała sobie nową fryzurę. W tym celu wybrała się do zaprzyjaźnionej fryzjerki gwiazd, która odpowiada za każdą z jej metamorfoz. Julia pożegnała się z długimi włosami, na rzecz krótkiego boba. Widać, że sama rewelacyjnie czuje się w takim wydaniu. Chętnie pozowała do obiektywu i ciężko nie zwrócić uwagi, że odświeżone włosy wyglądają na bardzo zdrowe. W takim cięciu gwiazda wygląda charakternej. Zmianie uległa nie tylko długość, ale również i kolor włosów. Kuczyńska wróciła do naturalnego odcienia.

Znowu zmiany - krótko napisała Julia.

Zdjęcie gwiazdy w nowej fryzurze pojawiło się również na Instagramie fryzjerki:

Jak widać ta długość będzie królowa w tym sezonie. Maffashion zdecydowała się na mocne cięcie i powrót do naturalnego koloru - czytamy.

Fani w komentarzach zasypali Maffashion komplementami.

Ty w każdej fryzurze wyglądasz mega.

Tylko u ciebie ta fryzura mi się podoba, to zdecydowanie twój styl.

Odważnie i sexy - czytamy.

A wam jak podoba się Julia Kuczyńska w nowym wydaniu? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

