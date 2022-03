Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji na terenie Ukrainy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

16 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja w Ukrainie. Wojska Władimira Putina strzelają do cywilów, ostrzeliwują również szpitale, w tym położniczy i psychiatryczny. Od momentu rozpoczęcia ataku Ukraina i Rosja zasiadały do negocjacji, te jednak nie przynosiły żadnych efektów. W sieci pojawiają się jednak materiały, na których widać, jak Ukraińcy dzielnie bronią swojej ojczyzny. Również Chersońscy Romowie osłabiają wojska Putina.

Najpierw ukradli rosyjski czołg, a teraz idą o krok dalej

Grupa Chersońskich Romów pochwaliła się w sieci sukcesem. Na nagraniu, które opublikowali, widać, że przejęli działo przeciwlotnicze rosyjskiej armii.

O grupie dzielnych Romów było głośno już pod koniec lutego. Wówczas do sieci trafiły nagrania, na których możemy zobaczyć, jak kradną Rosjanom ich czołg. Krótkie wideo zaczęło wiralować. Co więcej, o sprawie w mediach społecznościowych informował, wyjątkowo rozbawiony wówczas, Andrzej Duda.

W 24tv.ua podają, że chersońscy Romowie ukradli Rosjanom czołg - napisał na Twitterze Duda, opatrując wpis rozbawionymi emotikonami.

Wówczas pojawiło się wiele komentarzy, że post prezydenta z emotikoami był, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.

