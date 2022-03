Gwiazdy kochają peruki! Nie tylko Doda wielokrotnie zmieniała fryzurę. Niektóre z nich są totalnie odjechane

Więcej aktualnych informacji na temat metamorfoz gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Jak głosi jeden z cytatów: Kobieta zmienną jest. Dokładnie tak jest w przypadku gwiazd polskiego show-biznesu. Wiele z nich uwielbia eksperymentować, bawić się wizerunkiem i przechodzić najróżniejsze metamorfozy. Specjalnie dla czytelników Plotka zobaczyliśmy, kto tak jak Doda kocha peruki. Wyniki tego testu były dla nas sporym zaskoczeniem. Okazuje się, że gwiazdy uwielbiają zmieniać fryzury w ten sposób, nie martwiąc się później, że nie będą mogły wrócić do poprzedniej fryzury. W końcu zabawa stylem to część ich pracy!

Zobacz wideo Doda mocno odczuła inflację. Padło szczere wyznanie!

Kiedyś nie wiedziały, co to klasa i styl. Dzięki Bogu czas je zmienił

Gwiazdy lubią bawić się swoim wizerunkiem i chętnie noszą peruki

Doda

Wokalistka postawiła na krwistoczerwone falujące pukle. Wyglądała w nich bardzo atrakcyjnie. Trzeba przyznać, że gwiazda uwielbia eksperymentować i pokazywać się fanom w nowych, szalonych odsłonach. Brawa za kreatywność!

Tutaj z fioletowymi włosami.

Beata Kozidrak

Artystka jest znana z rockowego, charakternego stylu scenicznego. Oprócz efektownych stylizacji gwiazda przykłada dużą wagę do fryzury na scenie. Wokalistka nie ma problemów z przyznawaniem się do tego, że często stosuje doczepy albo peruki w celu podkręcenia efektownej "stylówki".

Margaret

Margaret to usposobienie luzu scenicznego i fantazyjnych, wręcz bajkowych stylizacji. Podobnie jest z resztą z jej fryzurami. Gwiazda uwielbia szokować i zaskakiwać. Sprawdźcie sami!

Honorata Skarbek

Piosenkarka lubi próbować nowych rzeczy w modzie. Często inspiruje się zagraniczną celebrytką, Kylie Jenner, i podobnie jak ona, stawia na kolorowe peruki. Na zdjęciu w czerwonej fryzurze prezentuje się bardzo interesująco!

Blanka Lipińska

Autorka poczytnych erotyków uwielbia zabawę modą. Nie wszystkie jej modowe eksperymenty można uznać za udane, ale z pewnością nie brakuje jej odwagi w korzystaniu z najnowszych trendów.

Wielka Gala Gwiazd Plejady 2019 dzak / AK DAMIAN/KAPiF.pl

Wielka Gala Gwiazd Plejady 2019 skos / KOS SZYMON/KAPiF.pl

Joanna Liszowska

Słynąca z gęstych, kręconych blond włosów gwiazda lubi od czasu do czasu zabawić się własnym wizerunkiem. W końcu jest aktorką! Na zdjęciach prezentuje się bardzo korzystnie z zadziorną grzywką.

Katarzyna Sokołowska

Reżyserka pokazów mody niegdyś zaskoczyła fanów podczas finału "Top Model", gdy zaprezentowała się w długim bobie z rockową grzywką. Wyglądała bosko, ale później okazało się, że to tylko peruka.

Fina Top Model 10 KAPiF.pl / KAPiF.pl

Fina Top Model 10 KAPiF.pl / KAPiF.pl

Małgorzata Rozenek-Majdan

Osobowość telewizyjna Rozenek-Majdan sprawia, że gwiazda uwielbia się zmieniać. Celebrytka często sięga po doczepy, np. wplatając kolorowe sztuczne włosy w naturalne kosmyki i tworząc z nich francuski warkocz.

Gwiazda ma do siebie duży dystans i potrafi się śmiać ze swoich zabaw perukami, np. tutaj na fotografii z koleżankami.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc