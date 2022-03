Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

11 marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel za pomocą mediów społecznościowych poinformowali, że rozstają się po 17 latach związku. W lakonicznym oświadczeniu nie zdradzili jednak wielu szczegółów. Większość fanów pary jest zaskoczona, bo Cichopek i Hakiel od lat uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw polskiego show-biznesu. Początki ich miłosnej relacji śledziła cała Polska.

To koniec! Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Pamiętacie, jak występowali w "Tańcu z Gwiazdami"?

W 2005 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wzięli udział w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już po pierwszych odcinkach wiadomo było, że są faworytami edycji. Szli jak burza, a każdy ich układ taneczny robił wrażenie.

W pamięci wielu widzów nadal pozostają finałowe tańce pary - romantyczna rumba i freestyle, który inspirowany był układem tanecznym z filmu "Dirty Dancing". Z nostalgią wspominali go również po latach Hakiel i Cichopek.

Przypomnijmy, Hakiel i Cichopek pobrali się w 2008 roku, czyli trzy lata po udziale w tanecznym show. Doczekali się też dwójki dzieci. Syn Adam przyszedł na świat w 2009 roku, a córka Helena cztery lata później.

