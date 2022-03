Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Przykra informacja obiegła właśnie media. Wszystko wskazuje na to, że jedna z ulubionych par polskiego show-biznesu, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, podjęła decyzję o rozwodzie. Ich wspólną historię znał niemal cały kraj, gdyż uczucie rodziło się stopniowo na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie para wytańczyła sobie nie tylko Kryształową Kulę, ale i miłość.

Niestety, wygląda na to, że trwające 17 lat wspólne życie dobiegło końca i każde z nich postanowiło pójść w swoją stronę. W oświadczeniu na Instagramie możemy przeczytać:

Drodzy, podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować.

Jak wyglądała ich miłosna przygoda?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach związku

Wszystko zaczęło się latem 2005 roku, kiedy para poznała się na próbach do "Tańca z gwiazdami". Tancerz wspominał pierwsze spotkanie z ukochaną w programie "Demakijaż" prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza:

Miałem takie wyobrażenie, że będzie to jakaś turbo gwiazda. Nie wiedziałem, kim Kasia jest. Przyszedłem na salę i zobaczyłem dziewczynkę z warkoczami. W sumie nie wiedziałem, czy to jest ta gwiazda czy nie.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w 'Tańcu z Gwiazdami' Fot. KAPIF

Miesiąc codziennych i intensywnych treningów zaowocował wzajemnym uczuciem, dlatego para zakończyła program, będąc już oficjalnie razem. Zdobytą popularność postanowili wykorzystać, zakładając wspólną szkołę tańca w Warszawie o nazwie "Hakiel - Akademia Tańca". Rozwijali biznes, wydając także kurs tańca na DVD "Taniec krok po kroku" oraz wydając książkę "Szkoła tańca".

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel Fot. Instagram/ katarzynacichopek

Trzy lata od wzięcia udziału w programie zakochani zdecydowali się pobrać. 20 września 2008 roku para stanęła na ślubnym kobiercu w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Rok później na świat przyszedł ich syn Adam, cztery lata później powitali na świecie córkę Helenę.

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel zaprosili gości na ślub do Zakopanego. Robert Szczachor

Choć małżeństwo roztańczonej pary uchodziło za udane, Katarzyna Cichopek w rozmowie z "Faktem" przyznała, że miewała kryzysy i nie zawsze było tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać:

Nie zawsze było cukierkowo, bo mieliśmy gorsze chwile w życiu prywatnym i zawodowym, jednak wspólnie je przezwyciężyliśmy. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Nie ma rzeczy, których nie można odkręcić, trzeba tylko chcieć.

Przez jakiś czas zdawało się, że zakochanym udało się pokonać problemy w związku. Aktywności w mediach społecznościowych pary wskazywały, że tworzą zgodny i udany związek. Jak się okazuje, prawda okazała się jednak mniej kolorowa.

Informacja o rozstaniu została zamieszczona zarówno na profilu aktorki, jak i tancerza. Komentarze do oświadczenia zostały wyłączone.

