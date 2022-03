Bądź na bieżąco. Więcej o popularnych programach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W najnowszym odcinku programu "Nasz nowy dom", który prowadzi Katarzyna Dowbor, ekipa pomogła rodzinie z Drahli na Podlasiu. W zaniedbanym, drewnianym domu mieszkało małżeństwo - Krystian i Anna wraz z synem Kacprem oraz ojcem Krystiana, Andrzejem. Pięcioletni chłopiec cierpi na autyzm i epilepsję. Krystian pracuje jako sanitariusz, a Anna cały wolny czas poświęca opiece nad synem. Wszystkie oszczędności przeznaczają na rehabilitację, leki oraz pomoc Kacprowi. Niestety ich dom nie spełnia warunków do życia. Z pomocą przybyła Katarzyna Dowbór wraz z ekipą.

Ekipa "Nasz nowy dom" pomogła rodzinie z Podlasia

Katarzyna Dowbór dowiedziała się z rozmów z mieszkańcami domu, że dziadek chorego dziecka zmuszony był wziąć pożyczkę na naprawę dachu. Teraz mimo sędziwego wieku musi ciężko pracować, aby ją spłacić. Andrzej sporo w życiu przeszedł. Przez wiele lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Od 12 lat nie pije i nie ukrywa, że jest dumny z syna i zawodu, który wybrał.

Zazdroszczę mu po prostu. Ja nie umiałem tego robić - wyznał w programie.

Dom mieszkańców Drahli potrzebował generalnego remontu. Nie był ocieplony, a pomieszczenia nie były przystosowane dla chorego dziecka. Ogromnym problemem były też dziury, przez które do środka wpadał wiatr. Chłód bardzo źle wpływał na stan zdrowia domowników, szczególnie Anny, która ma problem ze stawami. Największą bolączką domowników była jednak niewykończona łazienka, którą nazwali "prowizorką". Jak przyznali, rozpoczęli w niej remont, jednak nie dali rady go dokończyć - płytki położono jedynie na podłodze, w pomieszczeniu brakowało umywalki.

Ekipa "Naszego nowego domu" kolejny raz stanęła na wysokości zadania. Wykończona w całości została nie tylko łazienka, ale też kuchnia, w której zamontowano nowe szafki i sprzęt AGD. W domu znalazły się nowe też nowe meble - stół i krzesła w jadalni, żółte kanapy w salonie, a także duże, wygodne łóżka w sypialniach. Całość dopełniły kolorowe dodatki, które ociepliły przestrzeń. Zdjęcia sprzed i po metamorfozie domu w podlaskich Drahlach znajdziecie w naszej galerii.

