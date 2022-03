Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się dzięki udziałowi w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który wywrócił ich życie do góry nogami. Są nie jedną z niewielu par, które przetrwały, ale też małżeństwem z programu z najdłuższym stażem. Od zakończenia trzeciej edycji z ich udziałem Anita jest cały czas bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal 250 tys. osób. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętni dzieli się szczegółami z życia prywatnego, a także rodzinnymi zdjęciami z mężem, synem oraz córką. Anita pokazała także nieco ciemniejszą stronę macierzyństwa - ciąża i zajmowanie się dziećmi odbiło się na jej zdrowiu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita skarży się na bóle pleców

Mama Jerzyka i Blanki zdecydowała się zwierzyć z problemów na InstaStories i jednocześnie poszukać pomocy wśród obserwujących. Anita przyznała, że odczuwa ogromny ból w odcinku lędźwiowym pleców, który zaczyna uniemożliwiać jej funkcjonowanie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napisała, że chwilową ulgę przynosi jej jedynie leżenie na podłodze. Zaznaczyła, że jest pod opieką lekarzy i w trakcie diagnozy, jednak chętnie przyjmie polecenia, które mogłyby jej pomóc.

Ból w odcinku lędźwiowym jest nie do zniesienia. Leżę na podłodze i szukam sposobu, żeby jakoś sobie ulżyć. Jestem w trakcie diagnozy, także pod opieką fizjoterapeuty, ale od kilku tygodni naprawdę ból jest momentami nie do wytrzymania. Dwie ciąże oraz noszenie dzieci dały moim plecom popalić. Macie doświadczenia w tym temacie? Jakieś słowa otuchy? Polecenia w Krakowie? - napisała na InstaStories.

Na tę przypadłość cierpi, niestety, wiele mam. Najpierw noszenie ciążowego brzucha, a potem dźwiganie, noszenie i usypianie dziecka na rękach, może mocno obciążyć kręgosłup. Anita ma też za sobą dwie ciąże, które przebyła w bardzo krótkim czasie - pierwsze dziecko urodziła w czerwcu 2019 roku, a drugie zaledwie rok później. Trzymamy kciuki, aby szybko udało jej się wrócić do pełni sprawności!

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedyna para z programu, która ma już dwoje dzieci, ale skojarzonych przez ekspertów małżeństw, które ogłaszały ciążę, było już całkiem sporo. Dzieci doczekali się także Paulina i Krzysztof z drugiej edycji, Agnieszka i Wojtek oraz Oliwia i Łukasz z edycji czwartej, a także Aneta i Robert z edycji szóstej.

