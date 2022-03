Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Burzliwa relacja, jaką nawiązali Joanna Opozda i Antek Królikowski, od początku budziła wątpliwości fanów. Aktor słynący z zamiłowania do hulaszczego trybu życia i licznych relacji ze znanymi paniami wydawał się wątpliwym kandydatem do poważnego związku. Para na jakiś czas się rozstała, lecz już po kilku tygodniach wróciła do siebie i na przekór niedowiarkom niemal natychmiast postanowiła się pobrać.

Brat Joanny Opozdy bezlitosny dla Antka Królikowskiego. Nie przebierał w słowach

Szybko pojawiły się głosy, że powodem pośpiechu jest ciąża Joanny. Choć początkowo nowożeńcy zaprzeczali, niedługo później wyszło na jaw, że rzeczywiście para spodziewa się dziecka. Niestety, tuż po narodzinach małego Vincenta okazało się, że obawy o ustatkowanie się Antka nie były bezzasadne. Na jaw wyszło, że gdy ciężarna przygotowywała się do narodzin syna, aktor miał zdradzić ją z sąsiadką. Afera szerokim echem odbiła się w mediach, a o niewiernym szwagrze postanowił wypowiedzieć się brat Joanny, Patryk Opozda.

Zobacz wideo Antek Królikowski o swojej roli w "Planeta Singli. Osiem historii"

Rozgoryczony Patryk Opozda wypowiada się na temat Antka Królikowskiego

Od momentu wybuchu skandalu Antek Królikowski konsekwentnie unika komentarza w sprawie. Jego zachowanie i liczne wskazówki nie pozostawiają jednak wątpliwości, że doniesienia okazały się prawdziwe.

Pudelek postanowił poprosić o wypowiedź brata Joanny, Patryka Opozdę, który nigdy nie ukrywał, że ma bardzo dobre stosunki z siostrą. W jego słowach łatwo wyczuć żal i rozczarowanie:

Z mojej strony mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, bo ja bardzo Antka lubiłem, jak nie kochałem, jako nowego członka rodziny.

Wyciekły informacje ws. alimentów Antka Królikowskiego. Może słono zapłacić

Co ciekawe, Patryk przyznaje, że temat zdrady był między nimi poruszany:

Nie zapomnę, jak rozmawialiśmy na ten temat - temat zdrad. Powiedziałem mu, że wiem jak to jest - w małżeństwie są kłótnie i dzieją się różne rzeczy, ale sam byłem zakochany i nigdy nie zdradziłem kochanej przeze mnie osoby! Bo jeśli się kogoś kocha, to nie ma się potrzeby zdradzania takiej osoby. I że tego samego oczekuję od niego wobec mojej siostry, którą bardzo kocham i życzę jej jak najlepiej.

Na koniec wyznaje smutno:

Wracając do Antka, chłopak mnie zawiódł...

Jak sądzicie, Antka ruszy sumienie?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc